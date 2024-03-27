Новые технологии внедряют казахские ученые для очистки воды

Они разработали методы модификации мембран и детекции вредных веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО

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По данным ведомства, ученые лаборатории инженерного профиля Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева разработали универсальные фильтры. Они могут быть использованы не только для очистки воды от солей, но и дистилляции радиоактивных жидких отходов.

Ученые исследуют методы модификации выпускаемых в Казахстане трековых мембран для очистки воды от солей, пестицидов, нефтепродуктов и сенсорики глюкозы, ионов тяжелых металлов. Исследователи применяют ускоритель тяжелых ионов из тонких полимерных пленок. Благодаря научным разработкам фильтры позволяют очищать воду не только от соли, но и от различных масляных жидкостей, в том числе нефти и жидких радиоактивных отходов.