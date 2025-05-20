Актау вступает в сезон активных строительных и ремонтных работ. Город преображается: обновляются магистральные инженерные сети, модернизируются коммуникации, прокладываются новые трубопроводы, и это хорошо. Плохо другое: не иссякают жалобы жителей на некачественную рекультивацию и благоустройство территорий после завершения земляных и ремонтно-технических работ.

Взять для примера ситуацию, связанную с наведением порядка и благоустройством после реконструкции тепловых сетей, проводимой подрядной организацией АО «Алматыинжстрой». По словам и. о. руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства ­Бахтияра Максатова, многочисленные обращения горожан касаются именно качества восстановительных работ на местах.

– Мы получаем жалобы прак­тически ежедневно. Граждане возмущены тем, в каком состоянии оставляют строители улицы после прокладки труб. Асфальт разрушен, тротуары – в пыли, благоустройство отсутствует. Несмотря на многократные обращения к подрядчику, изменений нет, – подчеркнул Бахтияр Максатов во время выездного совещания с акимом города.

В этот день аким областного центра Абилкаир Байпаков совместно с руководителями отделов, представителями областного управления энергетики, ЖКХ, а также с участием депутатов городского маслихата и специалистов коммунальных предприятий лично проинспектировал проблемные участки.

Ситуация с благоустройством вызвала обеспокоенность городских властей. Аким отметил, что недопустимо пренебрегать качеством даже на этапе незавершенных работ.

– Мы не можем закрывать глаза на то, как после ремонта остаются разрушенными участки городской территории. Обновление сетей важно, но не менее важно восстановить то, что нарушено в ходе работ. Поручаю создать рабочую группу с участием депутатов и профильных специалистов, чтобы контролировать процесс на каждом участке. Работы должны быть завершены с соблюдением всех стандартов качества, – заявил Абилкаир Байпаков.

Подрядная организация в ответ обязалась наладить взаи­модействие с отделом ЖКХ и дважды в месяц проводить рабочие встречи для обсуждения недостатков, хода работ по рекультивации и благоустройству. В случае если ситуация не изменится, в акимате не исключают обращения в компетентные органы. По словам Бахтияра Максатова, терпение горожан и акимата не безгранично. Если меры не будут приняты, последуют санкции и судебные разбирательства.

В текущем году в рамках обновления тепловых сетей в городе запланировано проложить 9,8 км новых трубопроводов. По состоя­нию на май работы завершены на участке в 1,5 км.

Как отметил директор филиа­ла механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен ­Бердибаев, по сравнению с прошлым годом объемы остались прежними, но начало работ удалось сдвинуть на более ранний срок, а это дает надежду на то, что нынче удастся уложиться в график. Напомним: в прошлом году из-за проблем с поставками труб их замена затянулась вплоть до начала отопительного сезона. То есть до середины октября. Весь этот срок начиная с 1 мая 2024 года жители Актау были без горячей воды. Нынче, говорят чиновники, проведена работа над ошибками.

– Планируем завершить реконструкцию к концу сентября. Подготовка к отопительному сезону требует слаженной и свое­временной работы. Уже сейчас специалисты переведены на трехсменный график, чтобы ускорить выполнение задач, – пояснил директор филиала.

В 2023 году в Актау было отремонтировано 11,5 км теплотрасс. Проект был реализован успешно, но, как признают в акимате, именно этап благоустройства нередко становится «слабым звеном» в работе подрядчиков.

Сейчас у местных властей и общественности есть шанс изменить ситуацию. Контроль качества должен быть постоянным и многослойным – от технического надзора до обратной связи с горожанами. Иначе обновленные сети и коммуникации рискуют остаться в памяти не как шаг вперед, а как напоминание о разрытых улицах, выкорчеванных бордюрах, пыли и грязи.