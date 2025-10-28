Новые участки дорог открывают в Астане

Транспорт
112

В столице проведена масштабная работа по строительству и ремонту городских дорог

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 25 октября открыт проезд по улице К. Кайсенова на участке от пр. Улы Дала до ул. Бухар жырау. Установлены светофоры, проведены работы по благоустройству, освещению, установке дорожных знаков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Также 25 октября текущего года обеспечен проезд в нижнем слое асфальтобетонного покрытия по улице К. Аманжолова на участке - от улицы Райымбек батыра до улицы Ш. Калдаякова. Завершены работы по устройству инженерных сетей. Проведены работы по установке бордюров и по дорожной одежде. Работы по благоустройству продолжаются.

С 28 октября  возобновляется движение автотранспорта по улице Д. Кунаева - на участке от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра. На наземной части объекта завершены основные строительные работы: уложено новое дорожное покрытие, нанесена разметка, установлены все необходимые дорожные знаки.

Участок полностью готов к эксплуатации. В настоящее время на пролетном строении и прилегающей территории продолжаются отделочные и благоустроительные работы.

1 ноября планируется завершение работ по ул. А62 на участке от трассы Астана-Караганда до ул. А91. Проезд будет обеспечен по всей ширине проезжей части.

5 ноября будет обеспечен  проезд на новом участке улицы К. Мухамедханова - на участке от ул. Ч. Айтматова до шоссе Коргалжын. Работы по благоустройству будут продолжены.

Также в этом году было завершено строительство ул. Куйши Дина - от ул.М. Жумабаева до пр. Абылай хана.

В рамках проекта обеспечено устройство дорожного покрытия, установка освещения, обустройство парковочных мест, а также монтаж всех необходимых знаков регулирования дорожного движения.

На ул. Айтеке би от ул. Сыганак до ул. К. Мухамедханова обеспечен проезд. Работы по проекту продолжаются, установлены временные знаки. До конца декабря планируется установка светофорных объектов. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с проектной документацией.

Открыт проезд по улице Т. Рыскулова - от пр. Мангилик Ел до канала Нура. В рамках проекта предусмотрены тротуары с велодорожкой, установка светофоров и современное уличное освещение.

На улице Ш. Калдаякова, на участке от пр. Тауелсиздик до моста Арыс, выполнены работы по ремонту дорожного полотна.

Обеспечено движение по улице ЕК-32 - от ул. Толе би до ТРЦ Хан Шатыр.

В рамках строительства ул. А. Бектурова с выходом на пр.Туран установлен светофорный объект на пересечении ул. А. Бектурова и пр. Туран. Обеспечено уличное освещение, нанесена дорожная разметка, проведено благоустройство прилегающей территории.

Активно продолжаются работы по преображению ул. Бухар жырау - на участке от пр. Аль-Фараби до ул. Жошы хан. В результате строительства, установки освещения и обновления дорожной инфраструктуры данный участок приобретает современный и комфортный вид.

Возобновление движения на данных участках позволит значительно повысить транспортную связанность районов столицы, снизить нагрузку на соседние магистрали и сократить время в пути для жителей и гостей города.

#Астана #дорога

Популярное

Все
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
Мы строим дороги на 13 тонн на одну ось, а ездим только на 10 – депутат
Таджикистан вошел в топ-3 самых безопасных стран в 2025 году
США и Япония договорились о поставках полезных ископаемых
15 человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Финляндии в Акорде
Маск запустил Grokipedia
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Токаев поздравил президента Чешской Республики с Днем независимости
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
В Японии начался суд по делу об убийстве экс-премьера Абэ
В США выбрали рождественскую елку
Глава государства провел переговоры с Президентом Финляндии
Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран
Более 700 малышей родилось за сутки в День Республики
В Китае создан Центр издания произведений авторов из Центральной Азии
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Дополнительный выходной получат казахстанцы в честь Дня Республики
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
На сцене «Астана Балет» воплотилась древняя азербайджанская легенда о любви и верности
Золотой поединок состоится в Алматы
Концерт ко Дню Республики организовали пограничники
Токаев: Азербайджан для Казахстана – особая страна, братское государство
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Мы строим дороги на 13 тонн на одну ось, а ездим только на …
Столичные школьники представили проект по железнодорожной б…
В Минтранспорта впервые отметили День работников автодорожн…
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]