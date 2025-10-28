В столице проведена масштабная работа по строительству и ремонту городских дорог

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 25 октября открыт проезд по улице К. Кайсенова на участке от пр. Улы Дала до ул. Бухар жырау. Установлены светофоры, проведены работы по благоустройству, освещению, установке дорожных знаков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Также 25 октября текущего года обеспечен проезд в нижнем слое асфальтобетонного покрытия по улице К. Аманжолова на участке - от улицы Райымбек батыра до улицы Ш. Калдаякова. Завершены работы по устройству инженерных сетей. Проведены работы по установке бордюров и по дорожной одежде. Работы по благоустройству продолжаются.

С 28 октября возобновляется движение автотранспорта по улице Д. Кунаева - на участке от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра. На наземной части объекта завершены основные строительные работы: уложено новое дорожное покрытие, нанесена разметка, установлены все необходимые дорожные знаки.

Участок полностью готов к эксплуатации. В настоящее время на пролетном строении и прилегающей территории продолжаются отделочные и благоустроительные работы.

1 ноября планируется завершение работ по ул. А62 на участке от трассы Астана-Караганда до ул. А91. Проезд будет обеспечен по всей ширине проезжей части.

5 ноября будет обеспечен проезд на новом участке улицы К. Мухамедханова - на участке от ул. Ч. Айтматова до шоссе Коргалжын. Работы по благоустройству будут продолжены.

Также в этом году было завершено строительство ул. Куйши Дина - от ул.М. Жумабаева до пр. Абылай хана.

В рамках проекта обеспечено устройство дорожного покрытия, установка освещения, обустройство парковочных мест, а также монтаж всех необходимых знаков регулирования дорожного движения.

На ул. Айтеке би от ул. Сыганак до ул. К. Мухамедханова обеспечен проезд. Работы по проекту продолжаются, установлены временные знаки. До конца декабря планируется установка светофорных объектов. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с проектной документацией.

Открыт проезд по улице Т. Рыскулова - от пр. Мангилик Ел до канала Нура. В рамках проекта предусмотрены тротуары с велодорожкой, установка светофоров и современное уличное освещение.

На улице Ш. Калдаякова, на участке от пр. Тауелсиздик до моста Арыс, выполнены работы по ремонту дорожного полотна.

Обеспечено движение по улице ЕК-32 - от ул. Толе би до ТРЦ Хан Шатыр.

В рамках строительства ул. А. Бектурова с выходом на пр.Туран установлен светофорный объект на пересечении ул. А. Бектурова и пр. Туран. Обеспечено уличное освещение, нанесена дорожная разметка, проведено благоустройство прилегающей территории.

Активно продолжаются работы по преображению ул. Бухар жырау - на участке от пр. Аль-Фараби до ул. Жошы хан. В результате строительства, установки освещения и обновления дорожной инфраструктуры данный участок приобретает современный и комфортный вид.

Возобновление движения на данных участках позволит значительно повысить транспортную связанность районов столицы, снизить нагрузку на соседние магистрали и сократить время в пути для жителей и гостей города.