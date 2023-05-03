Новые условия льготного автокредитования озвучат до 15 мая

Как отметил глава МИИР, для желающих участвовать в программе будет установлен максимальный порог по заработной плате.

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До 15 мая будут озвучены новые условия льготного автокредитования. Об этом в интервью журналистам в Мажилисе сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава МИИР также объяснил выбор размера процентной ставки льготного автокредитования.

«В первую очередь это связано с дальнейшим совершенствованием программы. У нас сейчас базовая ставка Нацбанка 16%, при таком раскладе 4% автокредитования – это хорошая процентная ставка. Поэтому, эта программа достаточно успешная, и мы идем в сторону ее совершенствования», - сказал Марат Карабаев, отметив, что одним из требований был в том числе первоначальный взнос.

По словам министра, окончательные условия программы будут озвучены до 15 мая.

«Все имеют право участвовать, и это необходимость дальнейшего совершенствования программы. Мы будем устанавливать максимальный порог по заработной плате, чтобы те, кто получают зарплату выше определенной суммы, не смогли участвовать в программе. Мы смотрим, изучаем, до 15 мая озвучим», - добавил глава Мининдустрии.