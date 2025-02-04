Новый фильм Рустема Абдрашева покажут в казахстанских кинотеатрах

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В главных ролях зрители смогут увидеть таких талантливых актёров, как Ербол Семкулов, Олжас Тоғымбет, Ержан Тусупов, Ақбота Абдибек и Светлана Тарасова.

«Я очень рад, что возвращаюсь к авторскому кино, через которое могу показать свои мысли, суждения и отношение к тем или иным вещам. «Fake-овый арман» – фильм о простых людях, о наших современниках. История большого города и его окраин через призму двух главных героев», – отметил режиссёр фильма Рустем Абдрашев.

«Fake-овый арман» – современная социальная притча, в которой повествуется о двух братьях, Бахе и Курмаше, чьи судьбы переплетаются на фоне традиционной национальной игры «Кокпар».

Баха, старший из братьев, живет в ауле, занимается коневодством и производством традиционного напитка саумал. Курмаш, младший брат, работает курьером в городе. Оба героя увлечены игрой «Кокпар» и готовятся к важному поединку.

Однако в центре сюжета стоит не только спортивное состязание, но и столкновение с жестокой реальностью, в которой мечты о жизни, любви и справедливости подвергаются опасности. В мире, где всё превращается в фейки, братьям предстоит выяснить, может ли в нём быть место для настоящей любви и честности.