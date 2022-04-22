Новый формат общественного диалога

Принципы формирования и деятельности нового совещательного органа «Ұлттық құрылтай» обсудили казахстанские эксперты.

Дискуссия состоялась на площадке клуба «Sarap», организованного Казахстанским институтом общественного развития (КИОР) при поддержке Минис­терства информации и общественного развития. Участие в нем приняли депутаты Мажилиса, общественные деятели, политологи и эксперты.

Председатель правления КИОР Казбек Майгельдинов обратил внимание на тезис, высказанный Касым-Жомартом Токаевым в Пос­лании народу, о том, что «Үлттық құрылтай» станет продолжением работы Национального совета общественного доверия.

– Роль и задачи нового института имеют важное исторического значение в построении нового Казахстана, – подчеркнул Казбек Майгельдинов. – «Үлттық құрылтай» должен сформировать единую модель общественного диалога и стать связую­щим звеном между властью и общест­вом. Главная цель «Үлттық құрылтай» – расширение границ общенацио­нального диалога.

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин отметил глубокие исторические корни предложенного Президентом формата: еще во времена степной демократии при принятии важных для народа решений созывался курултай, на котором при непосредственном участии народа принимались решения по наиболее значимым вопросам.

О форме и структуре нового института совещательной демократии говорил на заседании политолог Газиз Абишев. В частности, он отметил, что на вопрос, зачем нужен курултай, если уже есть Парламент, мировая наука уже дала ответ.

– У любого Парламента в любой стране есть ряд недостатков. Это – наличие партийной дисцип­лины, наличие большинства, которое диктует свою политическую волю меньшинству. При этом понятно, что депутаты проявляют политическую гибкость и временами занимаются популизмом. И конечно, один из недостатков – это политическая борьба ради переизбрания, которая иногда доходит до нарушения законов логики ради того, чтобы снова получить кресло депутата. Поэтому во многих странах мира, в частности, в Канаде, Великобритании, Швейцарии, создаются органы совещательной демократии, куда входят представители общественности, не обладающие никаким политическим мандатом. Его отсутствие освобождает их и делает более качественным и конструктивным диалог, в котором представлены по-настоящему общественные, а не политико-идеологические интересы, – разъяснил политолог.

Также, по его мнению, необходимы четкие и понятные правила формирования нового совещательного органа. Во-первых, в структуре «Үлттық құрылтай» должно быть равенство всех участников. Во-вторых, нельзя попасть в «ловушку однообразия».

– Как и в любой стране мира, у нас политическая система склонна скатываться к однообразию. Мужчины среднего возраста титульной национальности, владеющие государственным языком, с высшим образованием, занимающие государственные посты – это привилегированная группа населения, все остальные категории слабее в сравнении с ними. Это приводит к однообразию в Мажилисе, в Правительстве, к однообразию мнений и непредставленности всех групп на высших этажах власти. Нам необходимо выработать высшие критерии разнообразия, – заявил политолог.

По мнению эксперта, в составе «Үлттық құрылтай» женщины должны получить не менее 30%, диаспоры – тоже не менее 30%, молодежь – не менее 30%. Нужно обеспечить представленность атеистов и верующих, гуманитариев и технарей. Новый совещательный орган должен быть как можно более разнообразным по составу, чтобы максимально представлять интересы общества.

Предложения экспертов, высказанные на заседании клуба «Sarap», будут изучены и учтены при создании нового органа совещательной демократии в Казахстане.