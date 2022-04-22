Официально
Новый формат общественного диалога
Нурберген Адина
корреспондент

Принципы формирования и деятельности нового совещательного органа «Ұлттық құрылтай» обсудили казахстанские эксперты.

Дискуссия состоялась на площадке клуба «Sarap», организованного Казахстанским институтом общественного развития (КИОР) при поддержке Минис­терства информации и общественного развития. Участие в нем приняли депутаты Мажилиса, общественные деятели, политологи и эксперты.

Председатель правления КИОР Казбек Майгельдинов обратил внимание на тезис, высказанный Касым-Жомартом Токаевым в Пос­лании народу, о том, что «Үлттық құрылтай» станет продолжением работы Национального совета общественного доверия.

– Роль и задачи нового института имеют важное исторического значение в построении нового Казахстана, – подчеркнул Казбек Майгельдинов. – «Үлттық құрылтай» должен сформировать единую модель общественного диалога и стать связую­щим звеном между властью и общест­вом. Главная цель «Үлттық құрылтай» – расширение границ общенацио­нального диалога.

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин отметил глубокие исторические корни предложенного Президентом формата: еще во времена степной демократии при принятии важных для народа решений созывался курултай, на котором при непосредственном участии народа принимались решения по наиболее значимым вопросам.

О форме и структуре нового института совещательной демократии говорил на заседании политолог Газиз Абишев. В частности, он отметил, что на вопрос, зачем нужен курултай, если уже есть Парламент, мировая наука уже дала ответ.

– У любого Парламента в любой стране есть ряд недостатков. Это – наличие партийной дисцип­лины, наличие большинства, которое диктует свою политическую волю меньшинству. При этом понятно, что депутаты проявляют политическую гибкость и временами занимаются популизмом. И конечно, один из недостатков – это политическая борьба ради переизбрания, которая иногда доходит до нарушения законов логики ради того, чтобы снова получить кресло депутата. Поэтому во многих странах мира, в частности, в Канаде, Великобритании, Швейцарии, создаются органы совещательной демократии, куда входят представители общественности, не обладающие никаким политическим мандатом. Его отсутствие освобождает их и делает более качественным и конструктивным диалог, в котором представлены по-настоящему общественные, а не политико-идеологические интересы, – разъяснил политолог.

Также, по его мнению, необходимы четкие и понятные правила формирования нового совещательного органа. Во-первых, в структуре «Үлттық құрылтай» должно быть равенство всех участников. Во-вторых, нельзя попасть в «ловушку однообразия».

– Как и в любой стране мира, у нас политическая система склонна скатываться к однообразию. Мужчины среднего возраста титульной национальности, владеющие государственным языком, с высшим образованием, занимающие государственные посты – это привилегированная группа населения, все остальные категории слабее в сравнении с ними. Это приводит к однообразию в Мажилисе, в Правительстве, к однообразию мнений и непредставленности всех групп на высших этажах власти. Нам необходимо выработать высшие критерии разнообразия, – заявил политолог.

По мнению эксперта, в составе «Үлттық құрылтай» женщины должны получить не менее 30%, диаспоры – тоже не менее 30%, молодежь – не менее 30%. Нужно обеспечить представленность атеистов и верующих, гуманитариев и технарей. Новый совещательный орган должен быть как можно более разнообразным по составу, чтобы максимально представлять интересы общества.

Предложения экспертов, высказанные на заседании клуба «Sarap», будут изучены и учтены при создании нового органа совещательной демократии в Казахстане.

Популярное

Все
Всемирный банк прогнозирует снижение объема водных ресурсов в Казахстане к 2030 году
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
В казахстанский прокат вот-вот выйдет картина Эли Гильман "Подсолнух"
Два новых моста появятся в Нур-Султане
К планете – бережно и с любовью
Прославил Казахстан в Египте
Выдержит ли инфраструктура Нур-Султана дальнейший рост числа жителей
Первый завод, управляемый искусственным интеллектом, заработал в Северо-Казахстанской области
Конкретика вместо лозунгов
И форма, и питание требуют внимания
Где кулич и тесто, там и наше место
​​​​​​​В предгорьях Заилийского Алатау
Павлодарский художник покажет Алматы таким, каким он никогда уже не будет
Митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру
Северная Одиссея кандасов
Особый статус
Наш современник
Экспонаты – о времени
​​​​​​​XXIII съезд партии «AMANAT»
Дорогие братья и сестры, жители земли казахстанской!
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
ОСИлим ли?
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Роналду сообщил о смерти сына
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Официально
Мост между культурами
Официально
Экспонаты – о времени
Официально
Воды меньше
Официально
В знак благодарности
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021