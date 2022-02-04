«Новый Казахстан»: Реформы Президента обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате Официально 407

Фото пресс-службы Сената РК/Е. Укибаев

Заседание Клуба молодых экспертов при Сенате сегодня прошло под председательством Спикера Палаты, Маулена Ашимбаева. Встреча была посвящена обсуждению предложенной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым повестки «Жаңа Қазақстан».



Открывая мероприятие, Маулен Ашимбаев остановился на трагических событиях первых дней января, отметив важность глубокого анализа и необходимости осмысления произошедшего.



«События трагического января, безусловно требуют всестороннего осмысления. Необходимо извлечь уроки из произошедшей трагедии. Недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с программной речью, в которой он обозначил курс на построение нового Казахстана. Поэтому важны интересные идеи, свежие подходы и нестандартные решения. Сегодня в рамках Клуба молодых экспертов мы обсудим инициативы по социальной, общественно-политической тематике, по работе с молодежью, кадровой политике, по трудовым конфликтам. Это нужно для того, чтобы по ключевым направлениям и задачам повестки «Нового Казахстана» наметить предложения по решению имеющихся вопросов», - сказал Маулен Ашимбаев.



В ходе заседания было отмечено, что произошедший кризис свидетельствует о неэффективной работе многих социальных программ последних лет. К примеру, расходная часть бюджета прошлого года превысила 15 трлн тенге. Почти половина из этих средств - социальные расходы. Только на социальную помощь и социальное обеспечение было направлено 4 трлн тенге. То есть суммы потрачены колоссальные, а эффект – не достаточный.



Спикер Сената подчеркнул, что задача сегодняшнего дня – изменение механизма использования этих средств, борьба с социальным неравенством и бедностью.



По мнению Маулена Ашимбаева, одним из эффективных методов искоренения такого неравенства является улучшение качества системы образования.



«Нужно улучшать систему обучения в школах, профессиональных колледжах, вузах. Важно повысить роль школы как института образования, воспитания, социализации, а также усилить преподавательский состав, директоров в социально сложных районах. В стране проживает 3,7 млн молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет, это 20% от всего населения страны. Важно, чтобы эта молодежь была охвачена, в том числе, техническим и профессиональным образованием. Чтобы эффективно бороться с социальным неравенством мы должны улучшить систему образования в стране», - отметил Маулен Ашимбаев.



Участники отметили, что ещё одним из ключевых факторов предотвращения социальных катаклизмов является создание качественных рабочих мест и достойная оплата. Было подчеркнуто, что большая ответственность при этом лежит и на крупном и среднем бизнесе.



Спикер Сената, напомнил слова Главы государства о том, что в структуре национального дохода в 2020 году прибыль бизнеса занимала 61,5%, доля налогов –7,3%, а на заработные платы приходилось лишь 31,5%. В то время как в развитых странах на зарплаты приходится 50% национального дохода. Такие подходы нужно менять, считает Маулен Ашимбаев.



«Проблема в том, что руководители предприятий очень сложно идут на повышение заработной платы. В то же время в современном мире нельзя работать только на себя или на свою семью. Тем более нельзя кичиться своим богатством или благополучием. Стандарты ESG, то есть Environmental, Social, and Governance Criteria, становятся всё более актуальными в мире. Наши компании тоже должны внедрять эти стандарты, связанные с экологией, социальной политикой и корпоративным управлением. Со своей стороны, мы будем прорабатывать законодательные стимулы для активного распространения в стране этих стандартов», - сказал Председатель Палаты.



Ещё одним важным компонентом «общественного договора», который обсудили эксперты, должна стать справедливость с безукоризненным соблюдением принципов верховенства Закона, равенства людей в правах, эффективной и не коррумпированной судебной системой. Как отметил Спикер Сената, «Новый Казахстан» - это, прежде всего, справедливый Казахстан. Участники встречи пришли к единому мнению о том, что сейчас необходимы идеи и инициативы, объединяющие общество.



«Построение «Нового Казахстана» может стать идеей, которая объединит наше общество. Сейчас есть соответствующий потенциал, его важно использовать. Есть «окно возможностей» и пока оно открыто. Для этого важен и ваш вклад в подготовку законопроектов и соответствующих предложений. Здесь всем нам – законодателям, государственным служащим, политическим партиям, экспертам, ученым, общественникам необходимо объединить усилия», - высказал свое мнение Спикер Сената, обогащаясь к экспертам.



Также Маулен Ашимбаев призвал членов Клуба молодых экспертов принять активное участие в общественной дискуссии, касающейся нового пакета политических реформ, которые Президент страны намерен озвучить в сентябре этого года.



В ходе заседания члены Клуба также выступили со своими предложениями. Ими были подняты вопросы формирования новой экономической политики в разрезе регионального развития, трансформации системы подготовки кадров с учётом потребностей казахстанской экономики.



Также были обсуждены причины возникновения социальных и трудовых конфликтов, пути их предотвращения, пересмотр подходов работы с молодежью и результаты опроса среди членов Клуба и приглашенных экспертов об их видении концепта «Жаңа Қазақстан».



