Новый метод распространения «синтетики» выявила прокуратура Туркестанской области

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Магниты стали широко использоваться для закрепления синтетических наркотиков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Туркестанской области выявила магазин по продаже «синтетики», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру 

В Telegram обнаружен чат-бот магазин «Геркулес», распространяющий так называемую «синтетику».

«В результате специальных мероприятий задержаны «кладмены», изъято 3 кг готовой продукции «мефедрона». По данным фактам возбуждено 2 уголовных дела, подозреваемые арестованы на 2 месяца. Дилеры также начали использовать новый метод распространения синтетических наркотиков», – сообщили в госоргане. 

В частности, в ходе проверки изъятых мобильных телефонов установлено, что через один из интернет-магазинов заказано 5 300 магнитиков на сумму 255 тысяч тенге.

«Магниты стали широко использоваться для закрепления синтетических наркотиков в металлические основания, обернутые скотчем. Таким образом не допущено распространение 5 300 доз наркотиков «мефедрона» на  сумму 133 млн тенге», – рассказали правоохранители.

Кроме того, в мобильных устройствах подозреваемых обнаружен криптокошелёк, в котором осуществлялись незаконные денежные транзакции. По нему проводится параллельное финансовое расследование.

#наркотики #распространение #прокуратуре

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