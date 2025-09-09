9 сентября в Алматы открылся музей современного искусства Almaty Museum of Arts, основанный предпринимателем, меценатом и коллекционером Нурланом Смагуловым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Миссия Almaty Museum of Arts поддерживать и исследовать процессы современного искусства, раскрывать их значимость в мировом культурном контексте. В фонд музея вошли 700 произведений искусства как отечественных, так и зарубежных мастеров. Художественная стратегия и концептуальное наполнение программы разработано художественным руководителем музея Меруерт Калиевой.

Свою работу музей начал двумя выставками – экспозицией произведений из собственной коллекции Н.Смагулова «Қонақтар» и ретроспективой творчества казахстанской художницы Алмагуль Менлибаевой «Я все понимаю».

В церемонии открытия музея приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким Алматы Дархан Сатыбалды, основатель музея Нурлан Смагулов, представители художественной среды и СМИ.

Приветствуя собравшихся, Аида Балаева отметила, что вновь открывшийся музей сочетает в себе искусство, современные технологии, мультимедийные решения и инструменты креативной индустрии. Министр напомнила слова Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученные во время послания, что новое поколение казахстанцев видит основу патриотизма не только в традициях и языке, но и в созидательном новаторстве. Ярким примером для подражания она назвала деятельность предпринимателя и благотворителя Нурлана Смагулова.

«Уверена, что новый музей будет не только способствовать развитию культуры и искусства, но и придаст новый импульс росту туристического потенциала южной столицы, внесет весомый вклад в продвижение искусства Казахстана и Центральной Азии на международной арене», - добавила Аида Балаева.

Здание музея площадью свыше 10 тысяч м² спроектировано британским архитектурным бюро Chapman Taylor. На первом этаже расположены просторные выставочные пространства, включая залы «Ұлы дала» и «Сарыарқа». Центральный зал отведен под светлый атриум Art Street, передающий характер природных форм Чарынского каньона. Здесь же расположены хранилище фондов музея, реставрационная мастерская и креативное пространство «Шеберхана».

Более 70% коллекции музея составляют произведения казахстанских художников XX века — Жанатая Шарденова, Токболата Тогузбаева, Мактума Кисамедина и Шаймардана Сариева. В собрание также входят работы ключевых фигур современного искусства, таких как Рустам Хальфин, Сауле Сулейменова и Саид Атабеков. В дальнейшем музей будет продолжать пополнять коллекцию, реализуя свою миссию: сохранять, изучать и экспонировать современное искусство Казахстана и Центрально-Азиатского региона в широком международном контексте.

Музей откроет свои двери посетителям 12 сентября.