Предварительные перечни видов предпринимательской деятельности, кто получит возможность работать в специальных налоговых режимах, а кто – нет, будут опубликованы до конца недели на портале “Открытые НПА”.

Фото: пресс-служба правительства

По оценкам, специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации сохранится для порядка 70% всех налогоплательщиков страны. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на семинаре по разъяснению нового Налогового кодекса в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Как пояснил Серик Жумангарин, по упрощенному режиму смогут работать только предприниматели, оказывающие розничные услуги для физических лиц. Компании, ориентированные на работу с юридическими лицами, должны будут применять общий режим налогообложения, где требуется полноценный бухгалтерский учет и применение вычетов.

"В так называемый "запретительный" список войдут отрасли, связанные с производством товаров и услуг для бизнеса. В этих сферах более 76% совокупного оборота приходится на сделки с плательщиками, применяющими общеустановленный режим"», — пояснил Серик Жумангарин.

Это предприятия обрабатывающей промышленности, сферы строительства и недропользования, естественных монополий, оптовая и крупная розничная торговля на площадях свыше 2 тыс. кв. м. Ограничения распространяются и на телекоммуникации, интернет и IT, финансовые и страховые, профессиональные и агентские услуги, консалтинг, а также сектор научных исследований и разработок. Как было отмечено, в отдельных секторах доля таких операций практически достигает 100%: в строительстве – 99,9%, в недропользовании – 98,7%, в транспорте и складировании – 96,7%. Эти цифры отчетливо демонстрируют тот факт, что сегодня значительная часть упрощенного режима используется не малыми предприятиями, а большими компаниями, фактически интегрированными в крупный сегмент экономики.

"В совокупности речь идет более чем о 700 видах экономической деятельности, что составляет около 70% всех ОКЭД. Однако в разрезе налогоплательщиков запрет на упрощенный режим затрагивает лишь порядка 30% предприятий", — добавил он.

Во второй группе, для которых сохраняется упрощенный налоговый режим, насчитывается свыше 300 видов бизнеса. В их числе – розничная торговля на торговых площадях до 2 тыс. кв. м., аптеки, объекты общественного питания, гостиницы, аренда жилья и транспорта, предприятия легкой и пищевой промышленности, пассажирские перевозки, детские сады и кружки, медицинские и социальные услуги. В список включены бытовые и строительные услуги для населения, отдельные виды креативной индустрии, культурные и спортивные объекты, а также сельское хозяйство. Таким образом, по предварительным оценкам, применение упрощенных режимов будет сохранено для порядка 70% всех налогоплательщиков. Это означает, что основная часть малого бизнеса, ориентированного на население, продолжит пользоваться упрощенными налоговыми режимами, тогда как более крупные и системные виды деятельности перейдут на общеустановленный режим.

"Проекты списков еще разрабатываются. Предварительный перечень мы планируем разместить до конца недели на портале “Открытые НПА”. После их публикации будут продолжены обсуждения с бизнесом и экспертами", – сказал вице-премьер.

По словам министра финансов Мади Такиева, важным изменением нового Налогового кодекса является отказ от автоматической блокировки банковских счетов. Вместо этого внедряется формат предупредительных камеральных проверок, который позволит предпринимателям своевременно устранять недочеты без ущерба для своей хозяйственной деятельности. Особое внимание уделено цифровизации налогового администрирования. В рамках реформы предусматривается переход к сервисной модели взаимодействия с налогоплательщиками, где основным приоритетом станет поддержка и консультирование бизнеса, а не применение исключительно контрольных мер.

"Предусмотренные изменения значительно облегчат работу предпринимателей. Сокращение налоговой отчетности и уменьшение количества налогов позволит бизнесу сосредоточиться на развитии, а не на бумажной волоките. Отказ от автоматической блокировки счетов – это важный шаг к справедливым и прозрачным отношениям, где государство помогает решать вопросы, а не парализует деятельность компаний. Такие меры действительно укрепляют диалог между государством и предпринимателями и создают благоприятный инвестиционный климат", — отметил Мади Такиев.

Среди других изменений – введение дифференцированных ставок налогов, прогрессивной ставки ИПН, налога на роскошь и изменения в специальных налоговых режимах. Согласно новому Налоговому кодексу, для граждан пенсионные выплаты освобождаются от ИПН, снижается транспортный налог для автомобилей старше 10 лет, расширены налоговые вычеты для лиц с инвалидностью, а также предусмотрены льготы по НДС на социально значимые медицинские услуги. Для бизнеса оптимизированы специальные налоговые режимы, теперь их всего три – для самозанятых, для представителей малого бизнеса на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. При этом снижается порог обязательной регистрации по НДС с 70 до 40 млн тенге, что расширяет круг плательщиков.

В свою очередь, председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов отметил важность конструктивного диалога между бизнесом и государственным сектором и принятие взвешенных решений.

"Мы обмениваемся мнениями с предпринимателями и уполномоченными органами. Часть вопросов регулируется внутренними нормативными документами. Если же практика покажет, что какие-то моменты в Налоговом кодексе не учтены, и они негативно влияют на бизнес, то НПП вместе с министерствами финансов и экономики сможет оперативно вносить необходимые коррективы в НПА", — заключил он.

Первого августа во всех регионах Казахстана стартовала серия семинаров по разъяснению нового Налогового кодекса, которые завершились в Астане заключительным мероприятием с участием заместителя Премьер-министра национальной экономики Республики Казахстан Серика Жумангарина, Министра финансов Республики Казахстан Мади Такиева, представителей Комитета государственных доходов и национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Семинар транслировался в режиме онлайн, с подключением региональных подразделений КГД во всех 20 регионах страны. Участники семинара смогли задать все интересующие их вопросы в режиме офлайн и онлайн и получить исчерпывающие ответы.