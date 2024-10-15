Новый способ защиты персональных данных граждан появился в Казахстане

Цифровизация
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Дана Аменова
корреспондент

Подробнее о борьбе с интернет-мошенничеством рассказали на брифинге в СЦК, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Портал nomadguard.kz, который помогает уведомлять граждан в случаях утечек их персональных данных был разработан Egov совместно с комитетом по информационной безопасности Минцифры. 

«На текущий момент проводятся работы в части интеграции нашего портал в мобильное приложение egov Mobile, где каждый гражданин может скачать приложение, авторизоваться, зайти на наш сервис и посмотреть, если ли какие-то утечки его персональных данных. Там отображается информация, когда была утечка, с какого сервиса, какие данные утекли. Помимо информации об утечках в нашем сервисе доступна информация о последних новостях в сфере кибербезопасности, о каких-то новых трендах, которые используют мошенники, модуль обучения»,  пояснил руководитель ТОО Web-Totem Руслан Тургельдинов. 

Кроме того, по его словам, гражданин, получивший какую-либо подозрительную ссылку через мессенджеры, прежде чем ее открыть, может в сервисе внутри egov Mobile отправить на проверку и получить информацию, насколько эта ссылка безопасна.

#защита #интернет-мошенничество #СЦК #портал #данные

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