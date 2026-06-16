Ученые запатентовали технологию восстановления деградированных пастбищ

Наука

Ученые Уральской сельскохозяйственной опытной станции получили патент на полезную модель «Способ улучшения пастбищ в полупустынной зоне Западного Казахстана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

Пастбища являются ключевым ресурсом для развития животноводства, однако в полупустынных регионах их продуктивность нередко снижается из-за деградации растительного покрова, дефицита влаги и длительной эксплуатации. Новая технология, разработанная казахстанскими учеными, позволяет эффективно восстанавливать такие территории и формировать устойчивые высокопродуктивные кормовые угодья.

В основу метода легла специально подобранная смесь многолетних трав, включающая житняк узкоколосый, волоснец ситниковый и эспарцет песчаный. По результатам исследований именно такое сочетание злаковых и бобовых культур обеспечивает максимальную продуктивность травостоя в условиях полупустынной зоны Западного Казахстана.

Каждая культура выполняет важную функцию в составе травосмеси. Житняк узкоколосый отличается высокой засухоустойчивостью и долговечностью. Волоснец ситниковый одним из первых достигает пастбищной спелости весной и способен формировать качественную отаву осенью. Эспарцет песчаный повышает питательную ценность кормов благодаря высокому содержанию белка — в одном килограмме его сена содержится до 150–180 граммов переваримого протеина.

Технология предусматривает комплекс агротехнических мероприятий, включая обработку почвы, ранневесенний посев травосмеси и последующее прикатывание для получения дружных всходов. Особое внимание уделяется долгосрочному восстановлению земель. В течение первых пяти лет созданный травостой используется для сенокошения, что способствует формированию мощной корневой системы и устойчивого растительного покрова.

После этого угодья могут эффективно использоваться для выпаса сельскохозяйственных животных.

#Казахстан #ученые #пастбища #деградация

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