Новый вид воинской службы предлагают ввести в Казахстане

Службу в резерве предлагается ввести с 2025 года

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Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам службы в резерве. Инициатором законопроекта является правительство Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, вносятся поправки в Уголовный и Трудовой кодексы, законы РК «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О воинской службе и статусе военнослужащих», «О противодействии коррупции», «О государственной службе Республики Казахстан», направленные на гарантированное обеспечение воинских частей людскими ресурсами и создание боеготовых резервных сил.

Проектом закона предлагается ввести новый вид воинской службы – служба в резерве. Служба в резерве в соответствии с законопроектом - это добровольный вид воинской службы по контракту по принципу территориальности, то есть по месту жительства.

Законопроект предусматривает нормы, регламентирующие наделение лица, поступающего на воинскую службу в резерве, статусом военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве (военный резервист), механизм отбора и приема на воинскую службу в резерве, права и обязанности военного резервиста, порядок прохождения воинской службы в резерве, а также социальное обеспечение и обеспечение всеми видами довольствия военных резервистов и увольнение со службы в резерве.

Кроме того, проект закона устанавливает предельный возраст состояния на воинской службе в резерве, порядок прохождения занятий и сборов военными резервистами, а также ответственность военных резервистов за причинение ущерба в период прохождения службы в резерве.

Законопроект также предусматривает изменения и дополнения в части регулирования трудовых отношений между работодателем и военным резервистом, а также отнесение военного резервиста к категории субъектов воинских уголовных правонарушений.

Министр обороны РК Руслан Жаксылыков при этом добавил, что службу в резерве предлагается ввести с 2025 года.