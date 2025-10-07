Новый закон о банках: как совместить стабильность, конкуренцию и финтех
Глава государства в своем Послании поручил до конца года принять Закон «О банках и банковской деятельности». Президент отметил, что закон должен учитывать технологические изменения и потребности экономики, способствовать усилению конкуренции и привлечению на рынок новых участников, продвижению финтеха и либерализации оборота цифровых активов. В Парламенте уже началось экспертное обсуждение законопроекта. Своим мнением по данному вопросу с нашими читателями поделился Аманжан Жамалов, депутат нескольких созывов Мажилиса Парламента, доктор экономических наук, заместитель председателя Республиканского совета по вопросам экономики, цифровизации и развития инноваций при партии «Amanat».