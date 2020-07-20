Коронавирус

Nur Otan проконтролирует распределение лекарства "коронавир" в Павлодарской области

Депутаты, предприниматели Павлодарской области передали в провизорные госпитали три аппарата Боброва, партию лекарственных препаратов и 5000 литров питьевой минеральной воды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии Nur Otan.

Предприниматель, депутат городского маслихата партии Nur Otan Михаил Желнов приобрел три аппарата Боброва для увлажнения кислорода и переда л сегодня в Павлодарский областной кардиологический центр, городскую больницу №1 и больницу скорой медицинской помощи. Также персонал провизорных госпиталей получил от предпринимателя более 1000 литров питьевой воды.



Директор ТОО "Blu Star", депутат городского маслихата Кобланбек Кожин совместно с представителями малого и среднего бизнеса, депутатами маслихатов разных уровней доставили в провизорные госпитали города необходимые лекарственные препараты на общую сумму 1,5 млн тенге, такие как фторхмиологин, азитромицин, парацетамол, аспирин, тромбоасс, клексан и т.д. Также директор ТОО "A.R.S.-Ойл", участник партийного кадрового резерва партии Nur Otan Алия Аскарова доставила более 1000 литров питьевой воды в три провизорных госпиталя города.

Депутаты партии Nur Otan уже не раз оказывали помощь медучреждениям Павлодарской области и планируют продолжить данную работу, призывая присоединиться к инициативе всех предпринимателей региона.

Сегодня члены комиссии партийного контроля Павлодарского областного филиала партии Nur Otan провели мониторинг груза гуманитарной помощи из Китая и России, поступившей в Павлодар в виде средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для медучреждений области. В состав мониторинговой группы вошли члены КПК областного филиала, представители территориального объединения профсоюзов области и группы общественного контроля Павлодарской области.В гуманитарную помощь вошли комплекты одежды из нетканых материалов, медицинские маски трехслойные, защитные очки и комбинезоны, хирургические перчатки, инфракрасные термометры.

Также в Павлодарскую область впервые поступили 230 упаковок лекарственных препаратов для терапии коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения – "коронавир". Гуманитарная помощь распределена по 38 медучреждением Павлодарской области. Антикоррупционной службой Павлодарской области на каждую упаковку были проставлены штампы "бесплатно" во избежание реализации этих средств. Комиссия партийного контроля Павлодарской области произвела проверку контроля доставки по распределению 38 медучреждениям области, куда вошли все провизорные госпитали региона. Такой мониторинг проведут члены комиссии партийного контроля в городах и районах. 

Акцию "Денсаулық себеті" поддержали волонтеры молодежного крыла Jas Otan Павлодарского областного филиала. Молодые добровольцы организовали доставку "корзин здоровья" медработникам провизорных госпиталей. Волонтеры собрали в корзину фрукты, мед, кумыс, чаи, сухофрукты, антисептики и маски. Такую помощь получили врачи провизорных госпиталей Павлодара. 



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