Нур-Султан – геополитический центр мирового межрелигиозного и межцивилизационного диалога Официально 475 Булат Сарсенбаев, председатель правления НАО "Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога"

Фото предоставлено источником

В важнейших инициативах независимой Республики Казахстан, среди которых созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий, продвижение и популяризация мирового межрелигиозного и межцивилизационного диалога – признанного всем международным сообществом, есть весомая роль столицы нашей Родины – города Нур-Султан.



Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев неустанно подчеркивает, что современное мировое сообщество именно через столицу нашей страны судит о казахстанском государстве как о стране с благоприятным инвестиционным климатом, высоким развитием инфраструктуры, впечатляющими результатами в социально-экономическом и культурном развитии, в котором в единстве и согласии проживают представители свыше 100 этносов и 18-ти конфессий.



Примечательно, что в 1999 году столица молодого независимого государства одерживает первую международную победу, удостаиваясь высокой награды ЮНЕСКО – «Город мира», опередив свыше десяти городов мира из различных регионов планеты.



Действительно, исторически известно, что для каждой уважающей себя нации столица государства предстает как эпицентр, где принимаются судьбоносные для страны политические решения, программы и стратегии.



Сакральное значение столицы находит отражение как в законах, так и в особых общенациональных мероприятиях. Одним из таковых является чествование Дня Столицы Казахстана – города Нур-Султан, который в текущем году справляет свое 23-летие.



Казахстанцы едины во мнении, что столица – это жемчужина Казахстана, средоточие духа страны, символ единения нации и исторического триумфа деятельности Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, визитная карточка государства XXI века.



Политические преобразования в Нур-Султане, насыщенного событийным рядом высокого уровня, как международные саммиты, встречи, съезды, форумы позволяют уверенно говорить о обоснованности гипотезы известных ученых экономистов и политологов о том, что в XXI веке глобальный центр постепенно перемещается в Азию. И Нур-Султан, ранее Астана, вложили в это утверждение множество своих плодотворных усилий, с признанием воспринятыми политическими лидерами и высокими по рангу лидерами мировых и традиционных религий.



Республика Казахстан на пороге своего 30-летия Независимости – это узнаваемое, точно идентифицируемое и признанное на политико-экономической карте мира, подлинно респектабельное и состоявшееся государство, сумевшее в столь сложное время глобальных геополитических разломов не только установить со всеми мировыми политико-экономическими центрами, основными системными игроками дружественные, прагматичные отношения, показав пример того, как называемые в мировой политике «среднеразмерные государства» - «middle sized states» могут формировать новую глобальную повестку, садить за стол переговоров ранее казавшихся непримиримых оппонентов и даже антагонистов.



В 1991 году это невозможно было представить, какой кумулятивный, и как принято сейчас говорить – синергетический эффект, оказала новая столица на все сферы жизни нашего молодого государства.



Но дар предвидеть будущее на то и дается лидерам, чтобы вести свой народ к реальным достижениям. Так, Елбасы инициировал, а позже увековечил историческое решение Верховного Совета, принятого 6 июля 1994 года, об утверждении нового статуса Акмолы.



Обширная городская территория, удачное географическое месторасположение, как: близость к главным экономическим центрам страны, центр внутренней миграции, значительный демографический потенциал, хорошо развитая транспортная инфраструктура и относительно благоприятная окружающая среда - все эти политико-экономические и культурные факторы учел Нурсултан Назарбаев при выборе новой столицы.



Как известно, название казахстанской столицы за годы независимости менялось несколько раз – от Акмолы к Астане, позже к имени основателя и главного архитектора столицы – Нурсултана Назарбаева. Это, на наш взгляд, является маркером развития политико-экономического и историко-культурного самосознания нации.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем интервью Deutsche Welle в рамках программы «Немцова. Интервью» особо подчеркнул: «В лице Нурсултана Назарбаева мы имеем отца-основателя Республики Казахстан. Человека, который достоин большого уважения, Лидера нации. Я как новый Президент предложил переименовать столицу. Когда мы приехали впервые в этот город, он представлял собой типичное советское провинциальное селение. Да, это был город, но он был очень маленький. Это было очень смелое решение о переводе столицы в бывший Целиноград. По своей сути это было геополитическое решение. В новых условиях нахождение столицы в центре большого государства имело и имеет большое значение».



Будучи с точки зрения истории, пожалуй, самой юной столицей в мире, город Нур-Султан за считанные годы успел выдвинуться в ранг городов, имеющих репутацию международных политических и дипломатических центров.



Если взглянуть на современную карту мира, то мы обнаружим всего несколько городов, которые служат общепризнанными площадками для урегулирования споров. Среди них, как правило, обычно принято называть швейцарскую Женеву, финский Хельсинки, норвежский Осло.



Возникает закономерный вопрос – почему конфликтующие стороны и международные организации предпочитают именно эти города? Строго говоря, дело не столько в их удобстве или нейтральном статусе, сколько уровне доверия к стране-«хозяйке» таких форумов, а также уважения ее благородной гуманистической миссии. Очевидно и то, что столица Казахстана стремительно и успешно выдвинулась в ранг таких считанных «глобальных точек притяжения».



Знаменательно и то, что до последнего времени первенство в разрешении сложнейших межгосударственных споров принадлежало как правило Европе – именно в ее кругах достигались судьбоносные соглашения о прекращении огня и мирном сосуществовании обществ и государств.



Появившись на политической карте мира город Нур-Султан, расположенный в самом географическом центре Евразии, кардинально изменил и эту негласную монополию. Достаточно отметить, что за эти десятилетия главный город нашей страны был местом проведения Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, СНГ, ОДКБ, Евразийского экономического союза, ШОС, саммитов ОБСЕ и ОИС, переговоров по иранской ядерной программе, ЭКСПО, урегулированию Сирийского вопроса и другие.



Вообще, применительно к Казахстану и его вкладу в дело укрепления глобального мира можно часто употреблять слово «Первый». Здесь можно сказать, что именно наша страна первой на пространстве СНГ полностью урегулировала и юридически закрепила свои границы с соседями.



Наша страна первой не просто удостоилась чести принять саммит ОБСЕ, но и способствовала преодолению многолетнего кризиса к этой авторитетной международной организации. Здесь же впервые был проведен ЭКСПО.



Наконец, наша страна первой среди стран СНГ (за исключением России) была избрана членом Совета Безопасности ООН – главной на планете структуры, ответственной за мир и безопасность. Список подобных примеров можно продолжить.



Впечатляющим достижением отечественной дипломатии по праву считаются переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.



Во-первых, был важен сам факт встречи, когда аналогичные форматы в Женеве зашли в тупик. Всегда сложно собрать все стороны за одним столом, тем более если речь идет о тех, кто воюет друг против друга.



Во-вторых, встреча в Нур-Султане заложила основу для прекращения насилия и осуществления гуманитарных операций.



В-третьих, на большей территории Сирии были сформированы зоны деэскалации и дерадикализации.



Посреднические усилия Казахстана, помимо урегулирования самих конфликтов, не остались без внимания ведущих мировых держав и СМИ.



Не случайно, что сегодня именно Нур-Султан предлагается многими экспертами в качестве глобальной диалоговой площадки по наиболее щепетильным проблемам современности. В числе таковых можно отметить идеи о переносе Нормандского формата по Украине из Минска в Нур-Султан, проведения примирительной встречи президентов России и США, а также переговоров по ядерной программе Северной Кореи и другие.



Свидетельством растущей роли Казахстана и ее столицы служит развитие и продвижением диалога религий, культур и цивилизаций.



Снова же, если взглянуть на географию конфликтных ситуаций, то обнаруживается, что очень часто они связаны со столь тонкой и чувствительной материей, как религия. Исходя из понимания, что корень разногласий заключается не в самих верованиях, а в попытках их радикализации и политизации, Казахстан еще в начале 2000-х годов выступил с идеей о развитии межрелигиозного и межконфессионального диалога и укрепления межцивилизационного согласия.



Справедливости ради следует признать, что изначально данная инициатива не имела широкой поддержки в мире. Сказывалась неспособность отдельных мировых элит оторваться от сиюминутных задач и мыслить долгосрочными категориями. В иных случаях срабатывал стереотип, будто бы выдвижение глобальных инициатив есть удел лишь великих держав.



Тем не менее, убедительность аргументов и личный мировой авторитет Первого Президента Нурсултана Назарбаева позволили преодолеть скепсис и перевести идею о развитии Диалога лидеров мировых и традиционных религий - в практическое русло.



Как отмечает Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, «…по казахской земле прошли все мировые религии, поэтому нам чужды нетерпимость или религиозный фанатизм. Эта духовная традиция, эта открытость Божьему слову в любом обрамлении – одна из важнейших основ межконфессионального согласия в Казахстане. Мы известны миру своей толерантностью, межэтническим, межконфессиональным согласием и диалогом».



Состоявшиеся за 2003-2018 годы созывы шести Съездов лидеров мировых и традиционных религий наглядно продемонстрировали, что духовные деятели не могут только ограничиваться богослужением и проповедями, но в силу своего авторитета в состоянии активно участвовать в решении сложнейших проблем человечества.



Самое главное и ценное в том, что инициатива Первого Президента Казахстана по созыву Съезда стала фактором международной жизни. Ее новизна заключалась не только в актуальности поставленных целей, но и в том, что решение судьбоносных проблем мира перестало быть прерогативой лишь традиционных политиков. К примеру, если избранные главы государств руководят населением лишь отдельно взятой страны, то лидеры мировых и традиционных религий руководят паствой в миллиарды человек и их мечтами, невзирая на границы, живущие в разных государствах, на разных континентах, говорящие свыше чем на 100 языках, и знают ключ к душам и чаяниям своих прихожан.



Поэтому Елбасы, инициируя беспрецедентный в мировой практике Астанинский межрелигиозный саммит, предвидел на много десятилетий вперед. Обсуждая важнейшие проблемы современного геополитического мира, определяя новые грани глобальной повестки дня, выверяя направления поликонфессионального диалога, лидеры мировых и традиционных религий тем самым дают блестящий пример того, как в спокойной, дружеской и толерантной атмосфере, за традиционным круглым столом столичного Дворца Мира и Согласия можно и нужно решать проблемы и дела, решение которых часто зачастую не могут найти даже мировые политики государств с впечатляющими ВВП и огромнейшими армиями.



Благодаря Казахстану и его Елбасы лидеры различных конфессий получили возможность сообща обсуждать и вырабатывать пути выхода из сложных ситуаций. Безусловно, свою роль сыграл тот факт, что миролюбивый призыв исходил от страны, которая пользуется доверием, как в Мусульманском и Христианском мирах, так и со стороны иных конфессий. В качестве дополнительного преимущества Казахстана уместно отметить и его успешный опыт в обеспечении межэтнической и межконфессиональной гармонии в своем обществе и государстве, признанный во всем мире и получивший политическое определение – «Феномен Назарбаева».



Таким образом, в очередной раз обозревая путь, пройденный новой столицей Казахстана, можно сказать, что он был наполнен достижениями в политике и экономике, культуре и науке. Все это без преувеличения задавало тон развитию всего государства.



Однако, как видим, высокая планка, которую с самого начала поставил перед собой Нур-Султан, не ограничивалась только рамками страны и даже региона.



Шаг за шагом наша столица, а вместе с ней и Республика Казахстан обретает громадный политический вес в качестве действующего субъекта международных отношений, имеющего свой «голос» в этом многообразии отношений. Сообразно тому и задачи, которые всего четверть столетия назад многим казались чересчур амбициозными, последовательно претворяются в жизнь. Так, наверное, и должно быть, если исходить из известной мудрости: «Только сильные нации способны ставить перед собой большие цели».



Современный Казахстан, состоявшийся по всем критериям как успешное государство – это, конечно же, результат самоотверженного труда талантливого, духовного и очень трудолюбивого народа.



Столица же, созданная ярким пассионарием ХХI века Нурсултаном Назарбаевым, возложившим на свои плечи вывод Казахстана из регионального лидера в мировые, сегодня вносит весомый вклад в становление и воспитание молодых пассионариев во всех сферах жизнедеятельности государства и общества: политике, науке, спорте, культуре, музыке и т.д. Постоянное стремление к новому, креативу, перманентная тяга к перфекционизму – все это от столицы передается регионам, и людям, живущим там.



Таким образом, слова о том, что XXI век признается многими экспертами столетием Азии не голословны, а Казахстан и его столица – Нур-Султан также становятся одним из центров глобальной пассионарности. Ибо, как сказал основатель столицы и главный Автор Съезда: «В мире не существует проблем, которые нельзя решить, если мы противопоставим вражде гармонию, терпимость и духовность, если будем основываться на взаимном доверии и сотрудничестве. Понимание этого вселяет надежду и укрепляет веру в будущее».



Что касается деятельности Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, то отмечу, что его ценностная парадигма развивается, эволюционирует вместе с развитием своей страны - Казахстана, который инициировал создание уникальной глобальной площадки для организации такого важного мирового межцивилизационного, межрелигиозного и межконфессионального диалога.



Такой ценностной парадигмой преемственности, от идей основателя Съезда лидеров мировых и традиционных религий Нурсултана Назарбаева – до стратагемы действующего Президента Касым-Жомарта Токаева является концепция «слышащего государства».



2 сентября 2019 года Глава государства обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу воплотить в жизнь данную концепцию для оперативного и эффективного реагирования на все конструктивные запросы граждан.



Новый императив, озвученный Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым – фактически формула развития эффективной государственности, но она успешно проецируется и на внешнеполитические приоритеты, внешне культурные, в числе которых – межцивилизационый, межрелигиозный и межконфессиональный диалог.



Реализуемая в Казахстане концепция «слышащего государства» содержит важные аспекты, которые де-юре и де-факто проецируются и реализуются повесткой работы Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его институтов, а именно: «разные мнения – единая нация», которая является ядром указанной концепции.



Фактически Съезды духовных иерархов утверждают кредо «Разные религии, разные этносы – один толерантный мир», что напрямую коррелирует с концепцией Токаева. Это и не удивительно, так как истоки данной концепции эволюционно проистекают из приоритетов внутри- и внешнеполитического курса Первого Президента страны.



Деятельность Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога также является частью общестрановых усилий по продвижению мягкой и умной силы – soft and smart power, укреплению имиджа Республики Казахстан как государства, образцово реализующего межконфессиональный, межэтнический и шире - межцивилизационый диалог.



Центр Н. Назарбаева за эти два коротких по историческим меркам времени со дня его создания в 2019 году стал одним из узнаваемых в стране и мире научно-исследовательских и think tank (аналитических) центров, работая на имидж Казахстана и его столицы Нур-Султан как центра сосредоточения и притяжения человеческого капитала, центра молодых и креативных исследовательских сил.



В завершение можно с уверенностью утверждать, что к 30-летию Независимого Казахстана город Нур-Султан подошел с внушительными достижениями.



Казахстанская столица сегодня не только крупный политико-административный центр состоявшегося государства, центр принятия важнейших и судьбоносных внешнеполитических решений, находящийся на пересечении основных сетей развития страны, но и пример успешной цифровизации и инновационных и бизнес-процессов, но и самое главное – динамичного развития человеческого капитала, толерантности и согласия.



С Днем рождения, Столица!

