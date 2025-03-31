Нуркожа Кайпанов завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе

Борьба
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Сборная РК завершила ЧА с пятью медалями

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов одержал победу в финале чемпионата Азии в Аммане (Иордания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В решающей схватке весовой категории до 74 килограммов Кайпанов оказался сильнее Орозбека Токтомамбетова (Кыргызстан). Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу казахстанца.

В свою очередь Болат Сакаев потерпел поражение в финале в весовой категории до 86 килограммов. В финале Сакаев встретился на ковре с Абольфазлом Рахмани (Иран). Схватка завершилась победой соперника со счетом 11-4.

Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером - в схватке за третье место в весовой категории до 92 килограммов он оказался сильнее Шерзода Поёнова из Узбекистана. Казахстанский борец вольного стиля выиграл со счетом 2-1, завоевав бронзовую награду.

Так, сборная РК завершила ЧА с пятью медалями. Первым стал Нуркожа Кайпанов (до 74 килограммов). На второй строчке расположились Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов) и Болат Сакаев (до 86 килограммов). Третье место в активе Азамата Даулетбекова и Рахата Калжана (до 57 килограммов).

 

 

#Азия #чемпионат #борьба #медали

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