Нуркожа Кайпанов завоевал золотую медаль ЧМ по вольной борьбе

У Казахстана теперь два чемпиона мира по вольной борьбе

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов одержал победу в финале чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В решающей схватке весовой категории до 70 килограммов ему противостоял японец Ешиносуке Аояги.

Победу в противостоянии со счетом 5:3 одержал Кайпанов, впервые в карьере завоевав золото мирового первенства.

Отметим, что в 2019 году на ЧМ в Астане Нуркожа Кайпанов стал обладателем серебра.

Таким образом, у Казахстана теперь два чемпиона мира по вольной борьбе. Первым титул взял Ризабек Айтмухан (до 92 килограммов) в 2023-м.