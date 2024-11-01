Нуркожа Кайпанов завоевал золотую медаль ЧМ по вольной борьбе
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У Казахстана теперь два чемпиона мира по вольной борьбе
Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов одержал победу в финале чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
В решающей схватке весовой категории до 70 килограммов ему противостоял японец Ешиносуке Аояги.
Победу в противостоянии со счетом 5:3 одержал Кайпанов, впервые в карьере завоевав золото мирового первенства.
Отметим, что в 2019 году на ЧМ в Астане Нуркожа Кайпанов стал обладателем серебра.
Таким образом, у Казахстана теперь два чемпиона мира по вольной борьбе. Первым титул взял Ризабек Айтмухан (до 92 килограммов) в 2023-м.