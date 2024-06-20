Нурлан Ногаев назначен послом в Туркменистане
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Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Указом главы государства Ногаев Нурлан Аскарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане», - говорится в сообщении.
Ранее эту должность занимал Аскар Тажибаев.
Нурлан Ногаев родился в 1967 году. В разные годы работал в КМГ, министерстве энергетики и минеральных ресурсов, был акимом Западно-Казахстанской, Атырауской областей, министром энергетики Республики Казахстан.
С 7 сентября 2021 года по 16 мая 2024 года — аким Мангистауской области.
По данным МИД, владеет турецким и английским языками.