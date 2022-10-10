Нурлана Ауесбаева признали соответствующим требованиям к кандидатам в президенты Казахстана

Кандидатуру на пост президента от ОСДП Нурлана Ауесбаева признали соответствующим требованиям Конституции и Закона "О выборах в РК", предъявляемым к кандидатам главы государства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"ЦИК установил, что кандидат в президенты Казахстана Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич соответствует предъявленным к нему Конституцией и Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» требованиям", - объявил глава Центризбиркома Нурлан Абдиров.

Он указал на необходимость выдать в нужном количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Казахстана.

Ранее Центральная избирательная комиссия приняла постановление об установлении соответствия кандидата в президенты Казахстана Жигули Дайрабаева, Мейрама Кажыкена и Касым-Жомарта Токаева.