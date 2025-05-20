Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево

Звезды,Россия
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Его менеджер сообщил, что узнал об этом из СМИ

Фото: stuki-druki.com

Казахстанский комик Нурлан Сабуров задержан в аэропорту Шереметьево. Его оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение сроков пребывания в России. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах, передает Kazpravda.kz

"Сабуров оштрафован на 5 тыс. рублей по статье 18.8 КоАП РФ. В установленный законом срок он должен покинуть страну", - сказал собеседник агентства. Он нарушил допустимый срок пребывания в РФ.

Менеджер Сабурова по телефону сообщил ТАСС, что не комментирует ситуацию.

"Комментариев не даем, я даже не знаю, что происходит, я сам из СМИ узнал, поэтому не могу прокомментировать, к сожалению", - сказал собеседник агентства.

#задержание #комик #Сабуров

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