Его менеджер сообщил, что узнал об этом из СМИ

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Казахстанский комик Нурлан Сабуров задержан в аэропорту Шереметьево. Его оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение сроков пребывания в России. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах, передает Kazpravda.kz

"Сабуров оштрафован на 5 тыс. рублей по статье 18.8 КоАП РФ. В установленный законом срок он должен покинуть страну", - сказал собеседник агентства. Он нарушил допустимый срок пребывания в РФ.

Менеджер Сабурова по телефону сообщил ТАСС, что не комментирует ситуацию.