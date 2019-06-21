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Нурсултан Назарбаев: Чтобы лучше жить, есть лишь один путь – трудиться

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в Международной научно-практической конференции "30 лет лидерства", состоявшейся в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Выступая перед участниками конференции, Нурсултан Назарбаев отметил, что вся его деятельность на посту первого руководителя страны была посвящена развитию Казахстана.



Елбасы рассказал о трудностях на пути строительства и становления Независимости. В частности, Первый Президент Казахстана напомнил о ситуации в стране в начале 1990-х годов, связанной с развалом национальной экономики и рисками возникновения межэтнических конфликтов.

"Казахстан стоял на пороге демографической катастрофы. Согласно переписи населения 1989 года, коренное население – казахи – составляли 39% или немногим более 6,5 миллиона человек. Тяжелейшая экономическая ситуация того периода вызвала масштабную эмиграцию населения из Казахстана. Средняя продолжительность жизни в те годы уменьшилась на пять лет, резко упала рождаемость", - сказал Первый Президент РК.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул, что в начале пути Казахстан был в числе самых технологически отсталых республик, в которой наблюдалась несбалансированность транспортных маршрутов и были серьезные проблемы с экологией.



Первый Президент Казахстана остановился на результатах осуществления принятых в стране программ и стратегий развития, направленных на решение острых социально-экономических проблем.

В своем выступлении Елбасы указал на несколько стратегических вызовов, влияющих на мировое развитие. Среди них - динамичная и непрерывная технологическая волна, смена экономической парадигмы, вызванная очередной индустриальной революцией, изменения в мировом геополитическом раскладе, столкновение разных глобальных реалий.



"Народ и Президент должны быть всегда вместе. Только так мы достигали успеха. Я обращаюсь к нашему старшему поколению. Ваша мудрость должна помочь молодым людям идти по верному пути, любить Родину, крепить государство, защищать Независимость и работать ради будущего. Я обращаюсь к среднему поколению. Ваш приобретенный опыт – это неоценимый капитал, который поможет всем нам пройти сквозь невзгоды. И наконец, я обращаюсь к нашей молодежи. Чтобы лучше жить, есть лишь один путь – трудиться. Дальнейший путь страны определять вам", - сказал Елбасы.



С полным текстом выступления Первого Президента Казахстан можно ознакомиться здесь.

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