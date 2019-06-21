Нурсултан Назарбаев: Чтобы лучше жить, есть лишь один путь – трудиться

Президент
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в Международной научно-практической конференции "30 лет лидерства", состоявшейся в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Выступая перед участниками конференции, Нурсултан Назарбаев отметил, что вся его деятельность на посту первого руководителя страны была посвящена развитию Казахстана.
Елбасы рассказал о трудностях на пути строительства и становления Независимости. В частности, Первый Президент Казахстана напомнил о ситуации в стране в начале 1990-х годов, связанной с развалом национальной экономики и рисками возникновения межэтнических конфликтов.
"Казахстан стоял на пороге демографической катастрофы. Согласно переписи населения 1989 года, коренное население – казахи – составляли 39% или немногим более 6,5 миллиона человек. Тяжелейшая экономическая ситуация того периода вызвала масштабную эмиграцию населения из Казахстана. Средняя продолжительность жизни в те годы уменьшилась на пять лет, резко упала рождаемость", - сказал Первый Президент РК.
Нурсултан Назарбаев также подчеркнул, что в начале пути Казахстан был в числе самых технологически отсталых республик, в которой наблюдалась несбалансированность транспортных маршрутов и были серьезные проблемы с экологией.
Первый Президент Казахстана остановился на результатах осуществления принятых в стране программ и стратегий развития, направленных на решение острых социально-экономических проблем.
В своем выступлении Елбасы указал на несколько стратегических вызовов, влияющих на мировое развитие. Среди них - динамичная и непрерывная технологическая волна, смена экономической парадигмы, вызванная очередной индустриальной революцией, изменения в мировом геополитическом раскладе, столкновение разных глобальных реалий.
"Народ и Президент должны быть всегда вместе. Только так мы достигали успеха. Я обращаюсь к нашему старшему поколению. Ваша мудрость должна помочь молодым людям идти по верному пути, любить Родину, крепить государство, защищать Независимость и работать ради будущего. Я обращаюсь к среднему поколению. Ваш приобретенный опыт – это неоценимый капитал, который поможет всем нам пройти сквозь невзгоды. И наконец, я обращаюсь к нашей молодежи. Чтобы лучше жить, есть лишь один путь – трудиться. Дальнейший путь страны определять вам", - сказал Елбасы.
С полным текстом выступления Первого Президента Казахстан можно ознакомиться здесь.
Выступая перед участниками конференции, Нурсултан Назарбаев отметил, что вся его деятельность на посту первого руководителя страны была посвящена развитию Казахстана.
Елбасы рассказал о трудностях на пути строительства и становления Независимости. В частности, Первый Президент Казахстана напомнил о ситуации в стране в начале 1990-х годов, связанной с развалом национальной экономики и рисками возникновения межэтнических конфликтов.
"Казахстан стоял на пороге демографической катастрофы. Согласно переписи населения 1989 года, коренное население – казахи – составляли 39% или немногим более 6,5 миллиона человек. Тяжелейшая экономическая ситуация того периода вызвала масштабную эмиграцию населения из Казахстана. Средняя продолжительность жизни в те годы уменьшилась на пять лет, резко упала рождаемость", - сказал Первый Президент РК.
Нурсултан Назарбаев также подчеркнул, что в начале пути Казахстан был в числе самых технологически отсталых республик, в которой наблюдалась несбалансированность транспортных маршрутов и были серьезные проблемы с экологией.
Первый Президент Казахстана остановился на результатах осуществления принятых в стране программ и стратегий развития, направленных на решение острых социально-экономических проблем.
В своем выступлении Елбасы указал на несколько стратегических вызовов, влияющих на мировое развитие. Среди них - динамичная и непрерывная технологическая волна, смена экономической парадигмы, вызванная очередной индустриальной революцией, изменения в мировом геополитическом раскладе, столкновение разных глобальных реалий.
"Народ и Президент должны быть всегда вместе. Только так мы достигали успеха. Я обращаюсь к нашему старшему поколению. Ваша мудрость должна помочь молодым людям идти по верному пути, любить Родину, крепить государство, защищать Независимость и работать ради будущего. Я обращаюсь к среднему поколению. Ваш приобретенный опыт – это неоценимый капитал, который поможет всем нам пройти сквозь невзгоды. И наконец, я обращаюсь к нашей молодежи. Чтобы лучше жить, есть лишь один путь – трудиться. Дальнейший путь страны определять вам", - сказал Елбасы.
С полным текстом выступления Первого Президента Казахстан можно ознакомиться здесь.