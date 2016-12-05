Нурсултан Назарбаев пригласил нового президента Узбекистана на диалог в Астану
Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост президента Республики Узбекистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Уверен, что с Вашим приходом продолжатся масштабные преобразования, способствующие укреплению стабильности и безопасности в братском нам Узбекистане", – отмечается в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями две страны могут придать новый импульс развитию стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана, а также расширению сотрудничества всех государств Центральной Азии.
Президент Казахстана обратил внимание на значительный потенциал двустороннего и регионального взаимодействия, готовность к конструктивному диалогу в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
"Пользуясь случаем, предлагаю продолжить наш диалог в Астане и совершить государственный визит в Казахстан в удобное для Вас время", – отмечается в сообщении.
В завершение Глава государства пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья и новых свершений в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира и процветания.
Напомним, сегодня Центризбирком Узбекистана подвел экспресс-итоги прошедших в стране президентских выборов. За Шавката Мирзиёева отдали свои голоса 15 млн 906 тыс. 724 челове,к или 88,61% избирателей из числа принявших участие в голосовании.