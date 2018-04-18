Нурсултан Назарбаев произвел кадровые перестановки в Вооруженных Силах Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел ряд кадровых перестановок в Вооруженных Силах, передает Kazpravda.kz
. Текст соответствующих распоряжений распространяет пресс-служба Президента РК.
Распоряжениями Главы государства назначены:
Каракулов Кайдар Самигулович командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Астана"; Адырбеков Дулат Темиргалиевич командующим войсками регионального командования "Астана"; Жоламанов Аскар Ахметович командующим Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан; Бекжанов Сакен Мансурович главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Распоряжениями Главы государства в связи с переходом на другую работу освобождены:
Джумакеев Алмаз Дженишевич от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан;
Альчекенов Лут Сапуович от должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Республики Казахстан – заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению; Жанзаков Жандарбек Садуевич от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.