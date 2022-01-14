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Нужен средний класс
Асель Муканова

Строительство нового Казахстана должно сопровождаться формированием устойчивого среднего класса, считают эксперты.

Обострившаяся проблема неравенства, усугубляющаяся из года в год, стала лейтмотивом выступления Президента в Мажилисе.

«Средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены», – подчеркнул в своей речи Касым-Жомарт Токаев.

Благополучие и качество жизни должны стать главной задачей обновленного государства. И, как считает политолог, член Национального совета общественного доверия Талгат Калиев, сейчас власти важно в кратчайшие сроки не ограничиваться мерами ситуативного реагирования, а дать народу образ будущего в качестве новой, всем понятной и удовлетворяющей всех внутриполитической повестки: в чем наш основной приоритет, в каком направлении будет развиваться страна, какие будут стандарты жизни, к какому уровню благосостояния граждан мы стремимся.

– Я думаю, одной из важных целей могло бы стать формирование в Казах­стане устойчивого среднего класса и повышение уровня жизни хотя бы половины населения страны, – говорит Талгат Калиев. – В свое время Франклин Рузвельт, пришедший к власти на фоне глубочайшей депрессии в США, к концу правления сумел не только сформировать средний класс, но и довести его уровень до 60%. А ведь именно средний класс является основой любого государства и его стабилизатором.

Кандидат экономических наук Кымбат Кунанбаева особо выделила для себя в выступлении Главы государства именно блок экономических задач. Эти перс­пективные и вселяющие надежду на лучшее будущее задачи требуют системных решений и планомерной работы, уверена она.

– Как отметил Президент, важное значение в недопущении расслоения общества играет средний класс. В связи с этим снижение разрыва между богатым и бедным населением позволит сформировать средний класс, который в первую очередь формируется за счет субъектов малого и среднего предпринимательства, – поясняет экономист.

Эту категорию населения, конечно, нужно поддержать. В то же время Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на необходимости пересмотра механизмов и подходов предоставления мер поддержки за счет новых инструментов.

В первую очередь необходимо обеспечить прозрачность условий предоставления мер поддержки и открытость информации по субъектам, их получившим. Нужно больше говорить о достигнутых социальных и экономических эффектах. Особенно это важно для малого и среднего бизнеса в регионах, малых населенных пунктах, в том числе в моногородах.

Эксперт убеждена, что главное здесь – добиться прозрачности всех процедур.

– В условиях цифровой экономики для обеспечения прозрачности актуальной станет разработка единой платформы предоставления мер государственной поддержки, где будут консолидированы все меры в зависимости от размера бизнеса, отрас­левой принадлежности, территории присутствия, организационно-правовой формы. Это оптимизирует трудозатраты по поиску мер поддерж­ки для бизнеса, сократит время для выбора наиболее подходящих инструментов, поскольку каждый имеет свои условия, ограничения, критерии, а единая платформа будет способствовать оптимальному выбору при удовлетворении тех или иных условий. Вместе с тем это позволит оптимизировать деятельность институтов развития, так как возможно дублирование сопровождения аналогичных мер в разных институтах, – говорит Кымбат Кунанбаева.

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