Нужно с чего-то начинать

На самом деле в текущих условиях это достаточно легкое и либеральное законодательство, касающееся прежде всего экономических отношений – размещения рекламы (ну или заказных материалов, что в текущей ситуации не редкость), маркирования этой самой рекламы.

При этом я говорил еще до принятия закона о том, что СМИ и блогеры должны находиться в равной ситуации с точки зрения ответственности за распространение недостоверной информации. Институциональные медиа у нас находятся давно в орбите регулирования государства и в какой-то степени даже проигрывают более свободным блогерам. Но здесь разговор не про «зажать» в тиски регулирования, а ввести в дикий рынок разумные правила игры и поставить тех, кто зарабатывает на контенте, в один ряд с остальными предпринимателями.

Да и необходимость работы над законом о рекламе в социальных сетях напрашивалась в связи с громкими кейсами, когда блогеры вводили людей в заблуждение рекламой и втягивали, скажем так, в авантюры. Теперь за это предусмотрена ответственность. И государственные органы обязаны отслеживать различные активности, в том числе и соблюдение Предпринимательского кодекса и налогового законодательства.

Я уверен, что регулирование онлайн-платформ и онлайн-рекламы будет совершенствоваться и далее, в зависимости от дальнейшего правоприменения. Любое регулирование, касающееся Интернета и «цифры» в принципе, – это всегда новация, на которую нужно посмотреть в действии. То же касается, например, и закона об электросамокатах, который также активно обсуждался в обществе. В этом смысле мы как Парламент всегда готовы адаптировать законы к жизни и делать их более работающими, если та или иная норма сложна в применении.