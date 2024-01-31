Министр ЕЭК Бахыт Султанов: Нынешние показатели ЕАЭС не соответствуют целям, которые ставились при создании союза

Такое мнение министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыт Султанов высказал в интервью российскому изданию «Коммерсантъ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как подчеркнул министр, ЕАЭС — это особая форма экономической интеграции, которая за счет промышленной кооперации, взаимного проникновения, развития внутренней торговли и получения единого внешнего контура по тарифному и нетарифному регулированию должна обеспечить выгоду нашим предпринимателям.

Как считает Султанов, главная задача интеграции — обеспечить четыре декларируемые свободы: перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Если сравнивать ЕАЭС с другими экономическими объединениями, наши показатели критически отстают. Даже в африканских странах доля внутренней торговли по отношению к внешней торговле более 15%, мы еле достигаем уровня 15%.

По мнению министра ЕЭК, государственные закупки должны стимулировать взаимное проникновение товаров, поэтому в ЕАЭС предусмотрен принцип национального режима, когда любая страна, осуществляя государственные или муниципальные закупки, должна признавать потенциальных поставщиков из других стран союза как своих и не предоставлять отечественным поставщикам больше преимуществ по отношению к предпринимателям союзных государств.

- Пока мы видим, что протекционистская политика превалирует, страны создают барьеры для беспрепятственного ведения бизнеса. Работа Евразийской экономической комиссии — выявлять и устранять эти барьеры, - отметил Султанов.

По поводу протекции ранее говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 25 декабря в Санкт-Петербурге. Он заявил, что несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран продолжает де-факто защищать внутреннего производителя от конкуренции с другими участниками ЕАЭС.