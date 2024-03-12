Нынешний марафон-байге «Ұлы Дала Жорығы» стартует с резиденции Абылай хана в Петропавловске

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Объявлена дата начала республиканского отборочного тура уникального марафона-байге «Ұлы Дала Жорығы», который в этом году пройдет в преддверии V Всемирных игр кочевников.

Президент республиканской федерации по конным видам спорта «JORYQ» Бакытжан Турлыбеков 11 марта встретился с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым.

В частности, в ходе встречи обсуждены организационные вопросы марафона-байге, который в этом году получает международное признание благодаря усилиям Ассоциации национальных видов спорта Казахстана.

Также в ходе встречи определены место и дата старта республиканского отборочного тура «Ұлы Дала Жорығы».

Так, достигнута договоренность определить отправной точкой марафона-байге музейный комплекс - резиденцию Абылай хана в городе Петропавловск.

Проект стартует 12 мая, завершившись 17 мая в Астане. Длина маршрута составит 500 км, включая живописные места курортной зоны Бурабай, поселение Ботай и городище Бозок.

Команды-победительницы, попавшие в топ-3, получат лицензию, которая дает право участия в международном турнире «Ұлы Дала Жорығы», намеченный на сентябрь.

В настоящее время проходят региональные отборочные туры, и их победители будут участвовать в республиканском отборочном туре.

Лучшие рекорды, установленные в рамках республиканского отборочного тура, войдут в Казахстанскую книгу рекордов (КИнЭС).

«Ұлы дала жорығы» - степная лаборатория по выявлению сильных и выносливых пород лошадей.

#марафон #СКО #конный спорт

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