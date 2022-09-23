О бизнесменах замолвите слово

Ежегодно растет число субъектов малого и среднего бизнеса. Но не для всех это возможность разбогатеть, для кого-то – это возможность выжить...

Если вы думаете, что современный предприниматель – это обязательно владелец черного мерседеса последней модели и трехэтажного особняка, то уверяю, что это далеко не так. Нередко собственное дело люди открывают лишь потому, что иначе им не прожить.

...Есть у меня знакомая супружеская пара из Шымкента. Люди пожилые, приехали в столицу, как говорится, за лучшей жизнью. Конкурировать с молодыми в большом мегаполисе не каждый сможет. Вот и они не смогли, точнее, даже пытаться не стали. Арендовали подвальное помещение в одном из пристоличных населенных пунктов. Закупили товары первой необходимости. Вот и торгуют по очереди. Месячный доход еле-еле дотягивает до полумиллиона тенге. Часть уходит на оплату аренды и коммунальных платежей, другая – на закуп новой партии продуктов. Прибыль – с гулькин нос. К слову, живут они здесь же, в магазинчике. Но жаловаться, говорят, грех.

– Уж лучше такой доход, чем вообще никакого, – рассуждают супруги.

По такому же принципу живет и множество других владельцев объектов МСБ. К слову, по данным на июль этого года, в стране насчитывается 1 600 791 действую­щий субъект малого и среднего предпринимательства. И эта цифра больше на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Выживают как могут

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Рустама Журсунова, в нашей стране каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности. Субъекты МСБ вправе осуществлять любые виды бизнеса, не запрещенные законодательством. В общем, есть желание – действуй, но…

– Не каждый сможет стать предпринимателем, – считает бизнес-омбудсмен. – Ведь это люди, способные и готовые к риску. А еще они должны обладать такими качествами, как упорство, уверенность в себе, решительность, гибкость и чувство баланса, умение общаться и убеждать. Среди всего этого я бы сделал акцент на необходимости постоянного саморазвития, которое позволит расширять свои возможности. Но и это не все. Помимо желания нужны осознанность и ответственность. Те, кто видят возможности, обладают способностями для открытия бизнеса, и их не останавливает страх перед неудачей. А натолкнуть на бизнес-идею может все что угодно, но нужно опираться на свой потенциал.

К сожалению, многие люди идут в предпринимательство, как подчеркивает эксперт, отнюдь не потому, что появилась идея для стартапа, а больше

из-за необходимости, поскольку нет других вариантов работы. Об этом же свидетельствуют данные Казахстанского доклада 2020⁄2021 Global Entrepreneurship Monitor (GEM). В нем говорится, что два года назад процент общей предпринимательской активности на ранних стадиях, обусловленных необходимостью, вырос по сравнению с показателями 2017 года с 17,8 до 40%. А это не очень хорошая тенденция.

– Доля новых субъектов бизнеса, мотивированных возможностями, снизилась с 69,5 до 8,6. Этот факт также подтверждает вышеупомянутую тенденцию. Сложившаяся картина говорит об ухудшении экономической ситуации в стране. Одна из причин такого низкого показателя – пандемия, соответственно, рост неопределенности и падение спроса стали серьезным шоком для потенциальных возможнос­тей, – добавляет собеседник.

Получается, как и в далекие 90-е, нынче предпринимательство – это просто способ выжить. Но и за право выжить нужно побороться. Как показывает практика, субъекты МСБ нередко сталкиваются с множеством проблем.

– За 6 месяцев 2022 года поступило 3 359 обращений по линии защиты бизнеса. Наибольшее число жалоб было по земельным отношениям и закупкам. В числе проблем, возникающих у предпринимателей в сфере земельных отношений, – отказы местного исполнительного органа в предоставлении права землепользования; непрозрачность распределения свободных земельных участков, – говорит Рустам Журсунов.

Несмотря на специально внесенные в 2018 году дополнения в статью 43 Земельного кодекса об обязательном размещении информации на интернет-ресурсах (ежемесячно, а в периодических печатных изданиях – не реже одного раза в квартал) по выделению земельных участков, данные сведения зачастую укрываются ответственными должностными лицами акиматов.

Если говорить о сфере налогообложения, то и там ситуация не лучше: нарушения процедуры проведения проверок, несогласие с их результатами и камерального контроля, затягивание сроков контрольных мероприятий и привлечение к административной ответственности. Среди наиболее часто встречающихся проблем – трудности с получением оплаты за проведенные работы, к примеру, за поставку товаров, нарушение баланса интересов сторон договоров закупок, правоприменительная практика законодательных актов и неисполнение договорных обязательств.

– Все эти проблемы свиде­тельст­вуют о неисполнении своих служебных обязанностей отдельными сотрудниками гос­органов, что в конечном итоге приводит к обоснованным жалобам и требует вмешательства компетентных органов для разрешения вопросов. Есть в общем списке обращения и относительно дейст­вий (бездейст­вия) правоохранительных органов. В основном они касаются вопросов возбуждения уголовных дел, а также волокиты в их расследовании, несогласия с наложением ареста на счета предпринимателей, – отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Практика положительно разрешенных обращений показывает, что нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательства возникли и из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов.

– Сейчас мы совместно с Генеральной прокуратурой проводим большую работу по выявлению условий для появления таких уголовных дел. Но важно то, что никто в республике не считал число объектов бизнеса, которые были закрыты после уголовного преследования, – говорит эксперт.

Мораторий – дело хорошее?

На сегодняшний день Национальная палата предпринимателей «Атамекен» совместно с надзорным органом ведет Реестр системных проблем бизнеса, дабы знать болевые точки предпринимательства. Все вопросы находятся в нем до тех пор, пока не решатся полностью. За полтора года таковых регио­нальных системных проблем насчитывалось 100, а за последние месяцы – более 25. И связаны они в большинстве с выплатами задолженности, выдачей разрешений по перевозке пассажиров, регулированием деятельности нестационарных торговых объектов и многим другим.

– В период пандемии выявлено 108 фактов необоснованного вмешательства мониторинговых групп по карантину в деятельность предпринимателей. Мерами надзора отменено 130 адмштрафов в отношении бизнеса на сумму 30 миллионов тенге, к ответственности привлечены 50 госслужащих. По актам надзора Генеральной прокуратурой пересмотрено 81 постановление санврачей. Сняты ограничения по режиму рабочего времени субъектов бизнеса, видам разрешенных объектов, передвижению граждан внутри населенных пунктов и по порядку проверок предпринимателей, – добавляет Рустам Журсунов.

– Получается, госорганы все-таки допускают нарушения установленного законом порядка по назначению и проведению проверок, которые идут вразрез с указом Главы государства? – интересуемся мы.

– По данным правовой статис­тики, в 2020 году, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, отмечается положительная динамика реализации моратория на проверку малого и микропредпринимательства. На 78% сократилось количество проверок бизнеса, а число проверок субъек­тов малого бизнеса снизилось в семь раз. Но вот в прошлом году ситуация изменилась. Там мы, наоборот, наблюдали увеличение показателей на 19%, – говорит Рустам Журсунов.

Для защиты казахстанцев, занимающихся малым и микропредпринимательством, представители Министерства национальной экономики приняли меры по изменению и дополнению проверочных лис­тов. Но даже несмотря на это практически в каждом регионе выявлялись незаконные проверки. Нередко контролирующие органы самовольно расширяли пределы государственного контроля, ссылаясь на обращения граждан. К примеру, в Актюбинской области по сравнению с прошлым годом общее количества проверок субъектов частного предпринимательства выросло на 40,21%. А в Шымкенте прокуратурой пресечено семь незаконных проверок субъектов предпринимательства. Только по незаконному распоряжению акима города было принято решение о проведении внеплановых проверок 11 субъектов малого предпринимательства.

– Согласно Предпринимательскому кодексу основаниями проведения внеплановых проверок являются обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам нарушений законодательства, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека. Для снижения коррупционного давления на бизнес в 2021 году законодательно закреплено, что государственный контроль и надзор осуществляются только для защиты жизни и здоровья людей, окружающей среды, конституционных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также обороноспособности и национальной безопасности, – поясняет бизнес-омбудсмен.

При этом спикер подчеркивает, что положительные эффекты, ожидаемые от введения моратория, были нивелированы последствиями карантинных ограничений (ЧП, ограничения по времени, ограничения количества посетителей, затраты на соблюдение карантинных мер) и январских событий (ЧП, ограничение реализации алкогольной продукции, факты мародерства, краж и вандализма). Именно поэтому бизнес-сообществом все чаще поднимается вопрос о продлении моратория. Так, в НПП «Атамекен» с таким предложением уже обратились представители Ассоциации деловых женщин Казахстана, Павлодарской области, предприятий общественного питания Западно-Казахстанской области.

Мораторий, конечно, дело хорошее, но не секрет, что для некоторых владельцев документ стал этакой отдушиной. Зная, что к ним не придут с проверкой, они не выдают фискальных чеков, не указывают ценники на товарах, а порой и вовсе используют газовые баллоны там, где это запрещено. Согласитесь, кто из покупателей пойдет писать жалобу? Никто. Хотя, если верить статистике, к примеру, по статье «Нарушение порядка выписки счетов-фактур, а также нарушение системы учета перемещения товаров, включенных в перечень» в 2020–2021 годах заведено 3 215 дел.

– Больше всего нарушений со стороны предпринимателей связаны с налогообложением. 16 694 дела заведены по статье «Непредставление налоговой отчетности, а также документов, необходимых для определения прибыли конт­ролируемой иностранной компании», – говорит спикер.

На втором месте – невыполнение законных требований органов государственных доходов и их должностных лиц. Нередко работодатели не отчисляют налоги за сотрудников, нарушают законодательство страны о пенсионном обеспечении, а также не исполняют обязанности по выплате государственных пособий и так далее.

Сносить нельзя оставить

Недавно в городе Косшы, что расположен в нескольких километрах от Астаны, развернулись настоящие баталии относительно пристроек магазинов, что находятся в цокольных этажах многоквартирных домов. Честно говоря, споры между некоторыми жителями и владельцами торговых точек ведутся ни день и ни неделю, а значительно дольше.

Одни уверяют, что возведение таких «предбанников» без согласования с жильцами противоречит законодательству страны о жилищных отношениях. Оппоненты же утверждают, что такие меры продиктованы необходимостью. Мол, зима близко, надо утепляться.

Активисты, выступающие против самовольного захвата общедомовой территории, с регулярной периодичностью обращаются к представителям местного акимата. Там уверяют, что все незаконные постройки будут снесены. Однако в городе и в каждом отдельно взятом жилом массиве можно насчитать десятки объектов, которые еще в бытность существования КСК наклепали козырьки и тамбуры в стиле «кто во что горазд». И проблема даже не в отсутствии единого образа, а в несоблюдении предпринимателями установленных норм закона.

– С введением моратория некоторые индивидуальные предприниматели почувствовали вседозволенность, – сетуют активисты города. – Мы не против работы бизнеса, но выступаем за соблюдение законности. Тем более что большинство пристроек возведено без согласования с жильцами дома.

По словам Рустама Журсунова, для возведения пристройки в цокольных этажах необходимо получить электронную копию письменного согласия не менее двух третей от общего числа голосов жильцов дома, собственников нежилых помещений. Но это в случаях, если изменения затрагивают общее имущество объекта кондоминиума. Кроме того, необходимо получить разрешение МИО в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

– При этом нельзя забывать, что реконструкция может быть связана и с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных сис­тем и оборудования. При проведении такой реконструкции необходимо получить исходные материалы и осуществить проектирование и экспертизу проектов, – добавляет эксперт.

При этом он отмечает, что после получения исходных материалов и разработки эскиза (эскизного проекта) заказчик осуществляет его согласование с акиматом. Потому как эскизный проект должен соответствовать комп­лексу требований к назначению, основным параметрам, размещению объекта на конкретном земельном участке и цветовому решению в соответствии с архитектурно-художественной колористикой застройки улиц, кварталов и жилых массивов. Процесс строительства сопровождается архитектурно-строительным конт­ролем и надзором, а завершенный объект подлежит приемке в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством РК. Только при соблюдении всех требований строительство является законным.

В общем, вести бизнес – дело ответственное. Главное – работать в рамках правового поля.