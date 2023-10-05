О буллинге в школах высказался Токаев

Проблему буллинга в школах затронул Касым-Жомарт Токаев на Республиканском съезде педагогов в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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«Школа должна стать самым безопасным местом. Дети в школе должны чувствовать себя комфортно. Недопустимо, чтобы в школу заходили посторонние люди. Поэтому во всех образовательных учреждениях будут установлены системы сигнализации и видеонаблюдения. Недавно в одной из столичных школ произошел инцидент, когда учащийся получил серьезные травмы. Это говорит о том, что условия и требования безопасности в учебных заведениях не соблюдаются. Не соответствуют требованиям многие старые школы, построенные много лет назад», – отметил президент.

По его словам, министерство и акиматы должны провести полную проверку безопасности учебных заведений.

Токаев добавил, что при проектировании новых школ должны быть учтены все имеющиеся недостатки.

«К сожалению, не прекращаются случаи посягательства и даже насилия среди учащихся, что в свою очередь провоцирует детей на суициды. Буллинг наносит непоправимый ущерб душевному состоянию и здоровью детей и подростков, оказывает негативное влияние на процесс обучения, влечет за собой отстраненность от социальной среды и ментальные нарушения. Государство должно обеспечить защиту прав и безопасность ребенка. Необходимо навсегда искоренить буллинг», – заявил Токаев.