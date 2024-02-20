О добре и зле

Недавно казахстанские артис­ты триумфально выступили с этим спектаклем в Бишкеке, где завоевали Гран-при VI Международного фестиваля «Айтматов и театр», посвященного 95-летию всемирно известного писателя Чингиза Айтматова.

Новая постановка заслуженного деятеля РК Нурканата Жакыпбая, созданная по мотивам известных произведений Чингиза Айтматова «Плаха», «Круговращение», «И дольше века длится день», «Белый пароход», а также повести Оралхана Бокея «Осиротевший верблюжонок» и рассказа Розы Мукановой «Вечный ребенок», объеди­няет в единое эпическое полотно глубокие размышления о прошлом и будущем на примере пронзительных историй о жертвах репрессий и ядерных испытаний. В итоге перед публикой возникли вовсе не классичес­кие литературные переложения, а ожившая фантазия о том, как человек будет решать проблемы, оставшись наедине с самим собой.

Режиссер затронул важную тему о том, что в современном обществе материальные ценности часто преобладают над духовными потребнос­тями из-за человеческого равнодушия. Ключевые сцены в трагедии призывают зрителей задуматься о том, почему при спорных ситуациях люди все чаще предпочи­тают оста­ваться в стороне и стараются­ не вмешиваться в жизнь окружающих, даже когда им тре­буется помощь. Однако главный конфликт персонажей раскры­вается в возвеличивании одних людей над другими, борьбе человека против того, чтобы быть зомбированным и порабощенным, когда возникает выбор между предательством и верой.

В этом противостоянии добра и зла зрители сопереживали железнодорожнику Едигею, который из-за строи­тельства космодрома не может похоронить своего друга Казангапа на старом кладбище Ана бейит – Материнский упокой, овеянном множеством легенд и преданий. Потом они горевали из-за утонувшего мальчика, осуждали звериную жестокость людей по отношению к животным.

Актриса Айнур Рахипова в образе жертвенной матери передала страдания женщины от того, что ее сына превратили в манкурта. Затем всеобщее внимание было приковано к трогательным монологам девочки Лейлы, ставшей жертвой ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, которую сыграла Наурыз Сабагатова. Со сцены об исторической памяти и нравственной деградации вместе с ними говорили заслуженные деятели РК Адиль Ахметов, Даурен Сергазин, а также Бахыт Хаджибаев, Жандаулет Батай, Сундет Сарсен, Шехназа Кызыханова, Елдос Шайкенов и другие артисты.

В ходе спектакля на сцене на заднем плане на стульях сидели актеры, изображающие толпу людей в деловых костюмах, занятых своими делами и разговорами по телефону. Они уткнулись в экраны смартфонов, не обращая внимания на то, что перед ними разворачиваются человечес­кие трагедии. Так режиссер показал, что в современном обществе люди стали меньше сопереживать окружающим, все больше отдавая предпочтение не живому общению, а коротким разговорам и обмену сообщениями в смарт­фонах.

Однако при всей нереальности происходящего каждый присутствующий в зале ощущает себя непосредственным свидетелем, практически участником события.

Лирические мелодии Моцарта, Рахманинова, Ақан сері, Рахмадиева, Кутманалиева, Атабекова дополнили напряженное повествование.

– Чингиз Айтматов – один из моих любимых писателей, мне довелось ставить спектак­ли по разным произведениям этого автора. В данной постановке мы объединили сразу несколько произведений о людях со сложной судьбой и сильным характером. Для православных, мусульман, католиков или представителей других конфессий есть только одна вера и божественная правда. Хочется верить, что с какими бы трудностями ни столкнулся человек, от кого бы ни пострадал, всегда можно найти выход. Эта истина останется неизменной, ведь мы сами творцы своей судьбы, – прокомментировал режиссер Нурканат Жакыпбай.

– Самое трудное для человека – по-настоящему любить родную землю. Творения Айт­матова, его мысли созвучны нынешним реалиям, – считает актер Адиль Ахметов.

Добавим, что многогранное творчество Чингиза Айтматова по-прежнему не теряет своей актуальности, поэтому публика с большим внима­нием следила за происходящим на сцене и анализировала спектакль, предлагающий пересмотреть собственные ценности и взгляды на окружающий мир.