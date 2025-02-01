О дружбе народов – в танце и музыке

фото Юрия Беккера

Концерт стал не просто очередным официальным мероприятием в длинном списке юбилейных событий АНК. Birlik представил шоу высочайшего уровня – эталонный концерт для ценителей искусства.

Наша страна – уникальный пример того, как более ста этносов могут жить в мире и согласии, уважая традиции и обычаи друг друга. Участники мультинационального коллектива сумели отобразить на сцене музыкальное наследие и искусство этносов, история которых тесно переплетена с историей казахского народа и становлением независимого Казахстана.

Мероприятие посетили министр культуры и информации Аида ­Балаева, а также известные деятели искусства. В программу, которую открывал казахский танец «Кюй шашу», вошли постановки хореографов из Казахстана, России, Узбекистана и Татарстана. Коллектив самого ансамбля Birlik состоит из 20 юных артистов разных этносов.

– У нас есть представители многих национальностей. Собрать такой коллектив и было нашей главной целью, – говорит художественный руководитель ансамбля Анель ­Марабаева. – Все участники ансамбля – ученики или выпускники Академии хореографии. Мы приглашаем балетмейстеров из разных стран, поддерживая дружбу народов, перенимая культурный код и развивая диалог между странами.

На прошедший в Алматы концерт уже поступило много теплых откликов. В соцсетях пользователи признают, что такого душевного и качественного мероприятия не было давно. Отметили также невероятную технику исполнения, достоверность костюмов и национальных танцев.

– Несмотря на то что нам всего лишь год, мы поставили уже более десяти танцев народов мира, – продолжает Анель Марабаева. – Тщательно в ансамбле подобраны костюмы, они отражают культуру каждой страны и выполнены с учетом мельчайших подробностей. Туркменские костюмы долго согласовывали и везли напрямую из Ашхабада. Из Таджикистана заказывали настоящие местные ткани. А режиссер Карлыгаш Ажиева, творческая мама и идейный вдохновитель коллектива, смогла собрать артистов из всех профильных учреждений и объединить их на одной сцене. Это было прекрасно! В концерте приняли участие ансамбль «Астана сазы», артисты Казахской национальной консерватории, Республиканский корейский театр, ансамбль кавказского танца «Бахар», а также коллективы других этносов.

Birlik, несмотря на молодость, уже покоряет международные сцены. Коллектив занял четвертое место на конкурсе в Турции, выступил в Ашхабаде и на саммите ШОС в Астане. Осенью артисты отправятся на гастроли в Европу.