О форме и содержании

Колонка обозревателей
0
Михаил Тё

Если главная цель внед­рения школьной формы состоит в том, чтобы стереть социальные диспропорции, чтобы дети из бедных семей выглядели не хуже «мажоров», то она не достигнута.

Дело в том, что в советскую эпоху местные магазины и базары предлагали узкий ассортимент, и на полках лежали в основном одни и те же модели. Сегодня огромное разнообразие и диапазон цен в зависимости от дизайна, сложности покроя, качества тканей, расхода материалов, бренда, страны-производителя и других факторов.

Взять хотя бы блузки для девочек. Только в одном мес­те на рынке предлагают до шести-семи разных моделей. Самые дешевые напоминают мужские рубашки, те, что подороже, имеют необычный фасон и декоративные элемен­ты, которые говорят об их более высокой стоимости. В среднем блузку с короткими рукавами можно приобрести за 4,5–10 тыс. тенге, за образец с длинными рукавами придется заплатить примерно на тысячу больше.

Или возьмем школьные юбки. Те, что поприличнее, стоят 15–25 тыс. тенге, прос­тые – примерно в два раза меньше. Женские брюки можно купить за 10,5–12,5 тыс. тенге, столько же стоит жакет. Если брать комплектом, то выходит дешевле. К примеру, костюм-двойку для девочки отдают за 17–18 тыс. тенге.

То же самое можно сказать о костюмах для мальчиков. Если для учеников младших классов и среднего звена их можно приобрести примерно за 20 тыс. тенге, то со старшеклассниками дела обстоят иначе. Им приходится искать одежду в линейке для взрослых, что тоже влетает в копеечку. Костюмы из этой категории превышают 30 тыс. тенге. В связи с этим некоторые семьи предпочитают сэкономить и на первое время обойтись брюками и рубашкой, которые стоят 6,5 и 5,5 тенге соответственно. Правда, позже им, скорее всего, придется докупить еще кардиган. Галстук продается за 1 000–1 700 тенге.

Для уроков физкультуры необходимы футболка, шорты и трико, на что цены снова разнятся. К примеру, футболку можно купить за 1 200 тенге, а также за 3 000 тенге. И надо сказать, они разительно отличаются своим качеством и внешним видом.

Аналогичная ситуация с рюкзаками. Самые дешевые – 4 500 тенге, и они полностью соответствуют своей цене. В среднем школьные сумки можно приобрести за 8 000 тенге. Более качественные и интересные по дизайну отдают за 14 тыс. тенге.

Что касается обуви, то самые простые мужские туфли из кожзаменителя обойдутся в 10 тыс. тенге, для девочек такой вид обуви стоит несколько выше. Кроссовки для физкультуры можно купить за 8 тыс. тенге. Ну а модели красивее требуют соответственно больших родительских средств.

Понятно, что более состоя­тельные семьи берут то, что дороже. Исходя из этого, напрашивается вывод: школьная форма не выполняет возложенной на нее функ­ции – стирать социальные различия, как это делается в развитых странах Азии, где все дети, независимо от уровня дохода, выглядят идентично. Как итог, дабы не выглядеть хуже, родителям даже с небольшим уровнем дохода приходится раскошеливаться на кругленькую сумму, чтобы приобрести для своих чад что-нибудь приличное.

Не только в школьной среде, но и в обществе взрослых часто встречают по одежке. А это создает почву для развития буллинга среди учащихся, что заставляет задуматься.

Все колонки автора
#цены #школа #школьники #буллинг #школьная форма

Популярное

Все
Чудом спасся лишь «Тобол»
Водительские права по новым правилам
Спешит ли чип на помощь?
Бруцеллез доводит до слез
Хранители древности
Непреодолимые стены города мастеров
Оазис на дне Арала
Жизнь в приграничье: консолидироваться, а не уезжать
Летний отдых на грани
Корма и пастбища
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Эксперты прогнозируют большие проблемы для молочной отрасли. До 70% сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи молока, могут остаться без работы
Оставленный на зарядке телефон "устроил" пожар в квартире в Усть-Каменогорске
Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения ужесточили в Казахстане
Беспризорно гуляющие коровы испортили урожай дачников и имущество горожан, живущих на окраине Костаная
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Рабочий погиб, упав с 16-го этажа на стройке в Астане
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
В Алматинской области назрел очередной земельный конфликт
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Токаев выразил соболезнования Путину
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Жители близлежащих сел Астаны бьют тревогу из-за экологической катастрофы
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Клюнул жареный петух
Дресс-код раздора или перегибы на местах?
Поход на стадион – рулетка?
Куда смотрит акимат?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]