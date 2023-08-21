О форме и содержании

Дело в том, что в советскую эпоху местные магазины и базары предлагали узкий ассортимент, и на полках лежали в основном одни и те же модели. Сегодня огромное разнообразие и диапазон цен в зависимости от дизайна, сложности покроя, качества тканей, расхода материалов, бренда, страны-производителя и других факторов.

Взять хотя бы блузки для девочек. Только в одном мес­те на рынке предлагают до шести-семи разных моделей. Самые дешевые напоминают мужские рубашки, те, что подороже, имеют необычный фасон и декоративные элемен­ты, которые говорят об их более высокой стоимости. В среднем блузку с короткими рукавами можно приобрести за 4,5–10 тыс. тенге, за образец с длинными рукавами придется заплатить примерно на тысячу больше.

Или возьмем школьные юбки. Те, что поприличнее, стоят 15–25 тыс. тенге, прос­тые – примерно в два раза меньше. Женские брюки можно купить за 10,5–12,5 тыс. тенге, столько же стоит жакет. Если брать комплектом, то выходит дешевле. К примеру, костюм-двойку для девочки отдают за 17–18 тыс. тенге.

То же самое можно сказать о костюмах для мальчиков. Если для учеников младших классов и среднего звена их можно приобрести примерно за 20 тыс. тенге, то со старшеклассниками дела обстоят иначе. Им приходится искать одежду в линейке для взрослых, что тоже влетает в копеечку. Костюмы из этой категории превышают 30 тыс. тенге. В связи с этим некоторые семьи предпочитают сэкономить и на первое время обойтись брюками и рубашкой, которые стоят 6,5 и 5,5 тенге соответственно. Правда, позже им, скорее всего, придется докупить еще кардиган. Галстук продается за 1 000–1 700 тенге.

Для уроков физкультуры необходимы футболка, шорты и трико, на что цены снова разнятся. К примеру, футболку можно купить за 1 200 тенге, а также за 3 000 тенге. И надо сказать, они разительно отличаются своим качеством и внешним видом.

Аналогичная ситуация с рюкзаками. Самые дешевые – 4 500 тенге, и они полностью соответствуют своей цене. В среднем школьные сумки можно приобрести за 8 000 тенге. Более качественные и интересные по дизайну отдают за 14 тыс. тенге.

Что касается обуви, то самые простые мужские туфли из кожзаменителя обойдутся в 10 тыс. тенге, для девочек такой вид обуви стоит несколько выше. Кроссовки для физкультуры можно купить за 8 тыс. тенге. Ну а модели красивее требуют соответственно больших родительских средств.

Понятно, что более состоя­тельные семьи берут то, что дороже. Исходя из этого, напрашивается вывод: школьная форма не выполняет возложенной на нее функ­ции – стирать социальные различия, как это делается в развитых странах Азии, где все дети, независимо от уровня дохода, выглядят идентично. Как итог, дабы не выглядеть хуже, родителям даже с небольшим уровнем дохода приходится раскошеливаться на кругленькую сумму, чтобы приобрести для своих чад что-нибудь приличное.

Не только в школьной среде, но и в обществе взрослых часто встречают по одежке. А это создает почву для развития буллинга среди учащихся, что заставляет задуматься.