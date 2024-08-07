О хлебе насущном

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наименьший рост цен зафиксирован на продтовары (5,5%), из них социально значимые продукты подорожали лишь на 0,1%. Непродовольственные товары стали дороже на 7,3%, а платные услуги – на 14,5%. Рост цен на хлеб из муки 1-го сорта в Карагандинской области составил 0,2%. Один из хлебокомбинатов региона поднял цену на пять тенге из-за увеличения коммунальных расходов. Правительством поручено изыскать возможность для удешевления производства социального хлеба. Снижение цен на овощи ожидается благодаря позднему урожаю. По данным Министерства сельского хозяйст­ва, с 1 августа начались поставки картофеля (226,6 тыс. тонн), моркови (71,4 тыс. тонн), капусты (368,5 тыс. тонн) и лука (108 тыс. тонн) из южных областей. Кроме того, практически все регионы уже заключили контракты на осенний урожай овощей на предстоящее межсезонье: по моркови – на 117% от потребности, по луку – на 172%, по картофелю – на 99%, по капус­те – на 87%.