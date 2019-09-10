Каков главный итог многовекторной внешней политики Нурсултана Назарбаева за прошедшие четверть века? Итог прост и очевиден: Казахстан, пожалуй, одно из немногих государств в мире, у которого на внешней арене нет врагов и недоброжелателей. С первого дня независимости Назарбаев уделял первостепенное значение взаимоотношению с соседями, другими государствами, всем мировым сообществом в интересах собственной страны и народа. Говорят, что внешняя политика неразрывно связана с внутренней политикой государства. Межнациональное и межконфессиональное согласие внутри страны, демократия, стабильность и устойчивое развитие, социальная политика и рыночные реформы неразрывно связаны с добрососедскими отношениями с приграничными государствами, политикой ядерного разоружения, интеграционными инициативами в СНГ и др.
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