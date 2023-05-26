О методах борьбы с тополиным пухом рассказали в ДЧС Астаны

Как отметили в ведомстве, не только дети, но и взрослые создают угрозу возгорания тополиного пуха.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Ажар Рустемова рассказала на брифинге о пожарной безопасности в период тополиного пуха, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По ее словам, в начале лета количество пожаров в городе увеличивается в несколько раз, причиной этого нередко становится тополиный пух. За май и июнь месяцы 2022 года сотрудники столичного ДЧС 62 раза выезжали на тушение тополиного пуха.

«Улицы и дворы покрываются тополиным пухом, как снегом, а он в свою очередь становится потенциальным очагом пожара. К сожалению, дети развлекаются подобным образам, не догадываясь об опасности таких забав. Не только дети, но и взрослые создают угрозу возгорания тополиного пуха, бросая непотушенные окурки сигарет или спички», - рассказала замначальника управления.

Ажар Рустемова отметила, что огонь, распространяясь по тополиному пуху, переходит на горючие материалы домов и прочих строений. Особенно в этот период «страдают» автомобили, которые не спасают их даже гаражи.

«Если вы увидели на улице баловство ребят с тополиным пухом - не проходите мимо, предотвратите пожар. Ограничьте доступ малолетних детей к спичкам и зажигалкам. Отдельная просьба к родителям – объясните детям, к какой непоправимой беде может привести игра с огнем», - подытожила Рустемова.

В ведомстве напомнили, что единственный метод борьбы от тополиного пуха - поливать его из шлангов и сгребать в кучи, и ни в коем случае не сжигать.

В ДЧС напомнили о правилах пожарной безопасности в «тополиный» период:

- Места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать.

- На предприятиях и учреждениях следует установить контроль за режимом курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, провести дополнительные противопожарные инструктажи.