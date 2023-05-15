О необходимости реформирования системы профориентации заявила депутат фракции "Respublica"

По словам депутата, более 40% молодых специалистов, получивших высшее образование, не работают по профессии, что отрицательно сказывается на экономике страны.

Фото: Kazpravda.kz

Депутат партии "Respublica" Динара Наумова призвала реформировать систему профориентационной работы в Казахстане. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Динара Наумова выразила обеспокоенность отсутствием государственных программ и проектов, направленных на проведение систематической профориентационной работы в школах страны. В свете текущего состояния рынка труда и потребностей в сферах образования и занятости, она подчеркнула необходимость реформирования системы профориентационной работы.

По словам депутата, более 40% молодых специалистов, получивших высшее образование, не работают по профессии, что отрицательно сказывается на экономике страны. В связи с этим, Динара Наумова считает необходимым уделить большее внимание вопросам профессиональной ориентации школьников, чтобы избежать трудового парадокса, где при высоком уровне безработицы существует значительный спрос на специалистов определенных профессий.

«По данным официальной статистики, в 2022 году среди молодежи уровень безработицы составил 3,8%, как и в 2021 году. Однако, проведенный среди казахстанских предпринимателей опрос НПП «Атамекен» показал, что остро нуждающимися в кадрах являются отрасли, такие как торговля, обрабатывающая промышленность, строительство, образование, сельское, лесное и рыбное хозяйства. Согласно данным опроса, который охватил более 51 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей, наблюдается значительное несоответствие между спросом и предложением квалифицированных кадров», - считает Наумова.

По словам депутата, из заявленной потребности в более чем 134 тысячи кадров, только половине специалистов требуется профессионально-техническое образование, еще более четверти могут устроиться на работу без образования, и только каждой пятой вакансии требуется высшее образование. Глобализация, увеличение конкуренции и изменение требований рынка труда подчеркивают необходимость обеспечения соответствующих знаний и навыков у молодежи.

«Осознанный выбор будущей профессии является одним из важных решений, во многом определяющих их дальнейшую жизненную стратегию. Необходимо показать красоту профессии, настраивая школьников на то, что от них самих будет зависеть, что нужно предпринимать всё необходимое для усиления своей конкурентоспособности», - подчеркнула Динара Наумова.

На основе международного опыта депутат также отметила важность предоставления качественных услуг по профессиональной ориентации на всех уровнях образовательной системы, отметив, что это является неотъемлемой функцией государства.

Однако, по словам Динары Наумовой, отсутствие единого положения, регулирующего деятельность профориентации в стране, привело к появлению негативных факторов.

«На сегодняшний день только заинтересованные ведомства, структурные подразделения, компании проводят работу в данном направлении, исходя из своего видения. Нет единой согласованной стратегии», - отметила она.

Депутат считает необходимым реформировать систему профориентационной работы. В частности предлагается проведение работы по введению законодательного обеспечения, регулирующего работу в сфере профориентации школьников, создание единого национального профориентационного центра.

Кроме того, депутат предлагает рассмотреть возможность привлечения всех представителей рынка труда к профориентационным мероприятиям, полное обеспечение экономического анализа и прогнозирования, а также ведение системного контроля.