О непогоде в ряде регионов предупредил водителей «КазАвтоЖол»

Транспорт, Авто, Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

В семи областях страны на дорогах ожидается снег, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сотрудники «КазАвтоЖола» обратились к гражданам, собирающимся в дорогу.

«Погодные условия на республиканских автодорогах 3 декабря в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в области Абай и Жетісу местами ожидается снег. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», – говорится в сообщении.

Там же добавили, что позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

#регионы #трассы #непогода #«Казавтожол»

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