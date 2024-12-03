О непогоде в ряде регионов предупредил водителей «КазАвтоЖол»

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сотрудники «КазАвтоЖола» обратились к гражданам, собирающимся в дорогу.

«Погодные условия на республиканских автодорогах 3 декабря в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в области Абай и Жетісу местами ожидается снег. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», – говорится в сообщении.

Там же добавили, что позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.