О новом Законе «О банках и банковской деятельности»
Мадина Абылкасымова, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка
Новый Закон «О банках и банковской деятельности» стал логическим завершением пятилетней реформы банковского регулирования и надзора в Казахстане и закрепил переход к современным международным стандартам финансовой устойчивости, конкуренции, цифровизации и защиты прав потребителей. Закон отразил результаты институциональной трансформации банковского сектора, модернизации надзорной и регуляторной модели.