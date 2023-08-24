О новой схеме мошенничества с QR-кодом предупредили полицейские

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По информации ДП, в мессенджерах жителей Северо-Казахстанской области распространяется фотография объявления с информацией о замене домофона, в котором указан QR-код.

"В социальных сетях пользователи рассылают фотографию с объявлением от одной из управляющих компаний о замене домофона. Сообщаем, что распространяемое объявление носит признаки недостоверности. Ни в коем случае нельзя сканировать указанные в подобных объявлениях QR-коды либо переходить по ссылкам. Убедительно просим граждан доверять только официальным источникам информации; в случае сомнений — напрямую обращаться в фирмы, оказывающие услуги по

обслуживанию домофонов", — сообщил начальник УКП ДП СКО Марат Жумалиев.

Как отметили в пресс-службе департамента полиции СКО, идентичное объявление в последнее время активно курсирует и среди пользователей соседних стран, в частности — в российских пабликах и сообществах ВКонтакте.