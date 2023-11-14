О пережитом семейном насилии — Tamiris выпустила клип, основанный на реальных событиях

Культура и общество
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13 ноября состоялась премьера первого клипа на казахском языке о семейно-бытовом насилии — Shanyraq, продюсером которого выступило творческое объединение Mazmun

Tamiris - казахстанская актриса и певица. На ее творческом пути свыше 50 ролей в кино и сериалах, музыкальный альбом и несколько успешных синглов, которые транслируются на всех музыкальных телеканалах и радио в Казахстане.

Стоит отметить, что клип был снят одним кадром — без склеек и монтажа, а главной героиней стала сама Тамирис, которая пережила семейно-бытовое насилие.

 В данной композиции исполнительница раскрывает новую главу своей жизни и рассказывает о болезненной ситуации, которая произошла лично с ней - об абъюзивных отношениях, в которых было эмоциональное, физическое насилие и шантаж.

 Клип начинается с репрезентации одной из таких сцен, где главная героиня подвергалась побоям и угрозам расправы ее жизни. В течение всего ролика можно наблюдать различные символики: падающий шанырак, как символ разбитого домашнего очага и семьи, белку в колесе — олицетворение людей, которые в погоне за работой и делами не замечают, что происходит в жизни близких людей — и международный знак о помощи от семейно-бытового насилия.

 Вместе с реальным шрамом на руке и слезами на глазах все эти детали являются результатом реальных насильственных действий, совершенных в сторону певицы.

 «Кейіпкердің өз басынан өткен оқиға (История из жизни самого героя)», - говорится в дисклеймере.

 Все произведение - очерк из жизни Tamiris и раскрытие ее долгого молчания с момента окончания ее последних отношений. Главный посыл - не гнаться за сохранением отношений, если вы подвергаетесь какому-либо виду насилия - будь то физическое или эмоциональное.

 Если вы стали жертвой насилия, то не терпите и звоните за помощью в полицию - 102.

Ранее казахстанские активистки запустили в соцсетях флешмоб с призывом ужесточить наказание за бытовое насилие. 

#насилие #женщина #побои #клип #домашнеенасилие #немолчи

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