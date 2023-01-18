О погоде на ближайшие 3 дня в Казахстане рассказали синоптики

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Обширный северо-западный антициклон все еще сохранит свое влияние на синоптическую ситуацию Казахстана, с которым сохранится погода без осадков. Лишь на востоке, северо-востоке страны пройдет снег.

Резких изменений в температурном фоне не ожидаются, в ночное и утреннее время морозы все еще сохранятся, но постепенно активизируется дневной прогрев.