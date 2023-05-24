О погоде по Казахстану на 25-27 мая рассказали синоптики

Фото: Kazpravda.kz

Погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, лишь на северо-западе республики с отрогом антициклона – погода без осадков. Также по республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе и юге страны – пыльные бури.

Основной температурный фон по Казахстану днем: в западных регионах – 27-35 тепла, на северо-западе – 25-30 тепла, на севере, востоке, в центре – небольшое понижение до 18-27 тепла, на юге – небольшое повышение до 25-33 тепла, на юго-востоке – до 23-30 тепла.