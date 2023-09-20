"О развитии агломераций": в Астане начался прием предложений

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Срок приема будет длиться 10 дней.

Фото: Kazpravda.kz

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона РК «О развитии агломераций» начался сбор предложений от физических и юридических лиц для включения в Комплексный план развития Астанинской агломерации до 2029 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы.

В пресс-службе отмечают, что предложения должны быть сформулированы кратко, с приложением обоснования, комплекса мероприятий по развитию экономики (продовольственный пояс, сельское хозяйство и переработка с/х продукции, стройиндустрия, рекреация, логистика и т. д.), а также инженерно-транспортной и социально-культурной инфраструктуры, с указанием предлагаемых источников финансирования, сроков реализации мероприятий.

Срок приема предложений – до 30 сентября.

Предложения направлять на электронную почту: [email protected].

Контактный телефон: 8(717 2) 47 20 63, внутренний 2117.

Контактное ответственное лицо: руководитель специализированной мастерской генерального плана ТОО «НИПИ «Астанагенплан» Алибаев Маулет Билялович.

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