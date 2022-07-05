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Президент , Поручения
О развитии Сил специальных операций доложил Токаеву министр обороны

Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал отчет о результатах деятельности министерства обороны в первом полугодии 2022 года.

Руслан Жаксылыков доложил о состоянии боевой готовности армейских подразделений. В настоящее время основные усилия направлены на обучение органов управления и личного состава эффективно действовать в условиях кризисных ситуаций, организовывать взаимодействие с центральными и местными органами власти.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планируемых на второе полугодие текущего года мероприятиях по обеспечению боевой подготовки, включая ряд масштабных учений. Кроме того, военные из нашей страны примут участие в международных армейских играх.

Министр обороны отчитался об исполнении поручений Главы государства, касающихся развития Сил специальных операций, обеспечения безопасного хранения боеприпасов, оснащения армии современными образцами вооружений и военной техники с использованием потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, совершенствования военной инфраструктуры. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности солдат и работе по недопущению неуставных отношений среди военнослужащих.

В завершение встречи Президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного совершенствования Вооруженных сил и поддержания их боеготовности на высоком уровне. Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.

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