Рост случаев детской инвалидности отметила сенатор Ляззат Калтаева

В своем депутатском запросе на имя главы кабмина Олжаса Бектенова сенатор Ляззат Калтаева высказала обеспокоенность, связанную с ростом численности детей с инвалидностью в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

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По информации депутата, в 2021 году этот показатель составил 25,8%, а в 2022 году – 26,6%. По видам детской инвалидности на 2022 год на первом месте находятся врожденные пороки развития, на втором – заболевания нервной системы. Эти данные говорят о росте сочетанных видов нарушений, которые требуют комплексных решений проблем.

«Созданный в прошлом году совет по инклюзии при Сенате на своем отдельном заседании рассмотрел тему детской инвалидности. Этот вопрос также поднимали родители на встрече спикера Сената Маулена Ашимбаева. Спектр вопросов, касающийся детей с инвалидностью, которые поднимают депутаты, родительское и экспертное сообщество в совете по инклюзии, широкий. Данные вопросы можно разделить на три основных блока: профилактика детской инвалидности, социальная поддержка и реабилитация, а также образование и инклюзия детей с инвалидностью в общество», – сказала сенатор.

Калтаева озвучила проблемы, на которые правительству необходимо обратить внимание. В их числе недостаток финансирования и поддержки научных исследований в области детской инвалидности, позднее выявление нарушений развития у детей до трех лет, отсутствие учета индивидуальных потребностей детей с ограничениями.