О самочувствии привитых от COVID-19 казахстанцев рассказал Цой

Коронавирус
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Жанат Тукпиев
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК рассказал, как чувствуют себя казахстанцы, привитые от коронавируса, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Побочных эффектов у вакцинированных мы не видели. Были местные реакции в виде небольшой припухлости места укола, небольшого недомогания и температуры. Это все проходило на следующий день. В целом все привитые чувствуют себя неплохо. Каких-то явных отклонений на данный момент не зарегистрировано", – сообщил Цой.

Отметим, на 10 февраля более 13 тысяч человек привились от коронавируса в Казахстане.

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