О самочувствии привитых от COVID-19 казахстанцев рассказал Цой

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК рассказал, как чувствуют себя казахстанцы, привитые от коронавируса, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Побочных эффектов у вакцинированных мы не видели. Были местные реакции в виде небольшой припухлости места укола, небольшого недомогания и температуры. Это все проходило на следующий день. В целом все привитые чувствуют себя неплохо. Каких-то явных отклонений на данный момент не зарегистрировано", – сообщил Цой.
Отметим, на 10 февраля более 13 тысяч человек привились
от коронавируса в Казахстане.