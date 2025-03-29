О ситуации на водохранилищах страны сообщили в отраслевом министерстве

Паводки
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Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, передает Kazpravda.kz

Фото: РГП "Казводхоз"

По состоянию на 29 марта ситуация такова:

В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища – 50 кубометров в секунду, из Чаглинского водохранилища – 1,5 кубометра в секунду.

В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 2 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 69%.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 585 кубометров в секунду.

Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 695 кубометров воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 11,3 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 8,5 кубометра воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ – по 3 кубометра воды в секунду.

В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища – 5 кубометра в секунду.

Из Кенгирского водохранилища в области Ұлытау сбрасывается 4,8 кубометра воды в секунду.

В Костанайской области из Верхне-Тобольского сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища сбрасывается 3 кубометра воды в секунду. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 69%.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 469,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 264 кубометра воды в секунду.

#водохранилища #паводки в Казахстане #сброс воды

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