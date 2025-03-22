О ситуации на водохранилищах страны сообщили в отраслевом ведомстве

Паводки
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Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, передает Kazpravda.kz

Фото: РГП "Казводхоз"

По состоянию на 22 марта ситуация такова:

В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сброс воды не осуществляется, из Селетинского водохранилища сбрасывается 30 кубометров воды в секунду, из Чаглинского водохранилища – 40 кубометров в секунду.

В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 50 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища – 0,5 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 62%.

В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 587 кубометров в секунду.

Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 660 кубометров воды в секунду.

В Западно-Казахстанской области из Кировского и Битикского водохранилищ сбрасывается по 10,1 кубометра воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ – по 7,6 кубометра в секунду.

В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 30 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища – 20 кубометров в секунду, из Шерубай-Нуринского водохранилища – 13,7 кубометра воды в секунду.

В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища – 3 кубометра воды в секунду. Наполнение двух крупных водохранилищ составляет 64%.

В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 343,8 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 56,7 кубометра воды в секунду.

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