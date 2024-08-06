О состоянии наткнувшегося на забор мальчика в Алматы рассказали врачи

9-летний велосипедист, который получил серьезные травмы после столкновения с металлическим забором, находится под наблюдением врачей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации управления здравоохранения Алматы, в понедельник ребенок был переведен в профильное отделение, передает корреспондент Kazpravda.kz

Пациент, по словам медиков, продолжает лечение.

«Проводится вся необходимая терапия. Состояние оценивается как стабильное», – сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

Напомним, на прошлой неделе ребенок 2015 г. р. получил травму в результате падения с велосипеда на металлический забор.

В результате полученной травмы у ребенка была серьезно повреждена трахея, щитовидная железа, подвижность задней кортикальной пластины нижней челюсти справа, и слизистая щечной области справа. Хирурги сделали все возможное для восстановления функционирования органов и сохранения качества жизни.